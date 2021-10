Hannover

Bei einem Bummel durch die Ernst-August-Galerie fallen einige Schaufenster zurzeit besonders auf – sie sind blickdicht verklebt. Mal mit Hannover-Motiven, mal mit Visualisierungen unterschiedlicher Shoppingszenen. Hinter den Plakaten stehen die Läden leer: 17 Gewerbeflächen sind in den drei Etagen des Einkaufszentrums derzeit nicht belegt. Insgesamt ist dort auf 30.000 Quadratmetern Platz für 150 Geschäfte und Gastrobetriebe.

Vor allem im Erdgeschoss und im Obergeschoss gibt es aktuell nicht genutzte Ladenflächen. Für Center-Manager Martin Wimberger ist die Situation dennoch kein Grund zur Beunruhigung. Ein stetiger Wechsel sei in einem solch großen Einkaufszentrum grundsätzlich normal und gewünscht. „Eine gewisse Zahl von Läden ist darum immer zeitweise geschlossen, in der Regel sind es bei uns acht bis zwölf“, erklärt er. Von den Händlern gewünschte Umbauten, neue Geschäftskonzepte und auslaufende Mietverträge seien die gängigen Gründe. Und nicht immer könne sofort ein Nachmieter gefunden werden.

„Eine gewisse Zahl von Läden ist immer zeitweise geschlossen“: Martin Wimberger ist der Manager der Ernst-August-Galerie. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dass die Zahl der Leerstände zurzeit höher als gewohnt ist und die Suche nach neuen Interessenten sich langwieriger gestaltet, führt Wimberger im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurück. Als besonders plakatives Beispiel nennt er das Unternehmen Schuh Kay. Im Zuge der Insolvenz der Handelskette musste auch der Standort im Obergeschoss der Galerie schließen. Seit etwa einem Dreivierteljahr stehen die großflächigen Räume neben Hollister leer. Auch die Aufgabe der Esprit-Filiale auf der gleichen Etage vor rund einem Jahr falle in die Hochzeit von Corona, sagt Wimberger.

New Yorker und Douglas sind ausgezogen

Erst vor 14 Tagen hat New Yorker die Ernst-August-Galerie verlassen. Das Unternehmen wolle seine Präsenz in der Innenstadt auf die Filiale an der Bahnhofstraße konzentrieren, berichtet Wimberger. Es liefen aber bereits Gespräche mit neuen Interessenten für die freigewordenen Räume. Gleiches gelte für die Mehrzahl der derzeit nicht belegten Gewerbeflächen. In den nächsten sechs bis neun Monaten sollten diese wieder vergeben und entsprechend umgestaltet sein. „Unterm Strich gibt es noch fünf Mietflächen, bei denen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen können, wie es dort weitergeht.“ Darunter auch die ehemalige Filiale der Parfümeriekette Douglas.

Auch im Erdgeschoss stehen Läden leer. Damit das nicht so auffällt, sind die Schaufenster mit bunten Bildern verklebt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Wimberger betont, dass die Pandemie nicht nur Geschäftsaufgaben mit sich gebracht habe: „Wir hatten in dieser Zeit auch elf Neuvermietungen.“ Dazu zählt er die vom Kröpcke bekannte Eismanufaktur Giovanni L., die nun auch auf einer großen Gastronomiefläche im Obergeschoss der Ernst-August-Galerie zu finden ist, die lange ungenutzt war. Direkt am Haupteingang des Shoppingcenters will Giovanni L. im kommenden Frühjahr einen weiteren, etwas kleineren Standort eröffnen. Auch die für ihre farbenfrohe Bekleidung bekannte spanische Modekette Desigual und der dänische Kindermodenanbieter „Name it“ sind jüngst in die Galerie eingezogen. Buchhändler Hugendubel kehrte vor einem Jahr dorthin zurück und ist nun im Untergeschoss zu finden – 2014 hatte das Unternehmen eine etwa acht mal so große Filiale in dem Einkaufszentrum aufgegeben.

Kundenfrequenz zieht wieder an

Wimbergers Fazit lautet: „Corona hat eine Delle hinterlassen, aber keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Schaden verursacht – das ist wie bei einem Hochleistungssportler, der seine Verletzung langsam wieder auskurieren muss.“ Schon jetzt zeichne sich ab, dass das Interesse der Kunden am Einkauf in der Innenstadt und auch die Umsätze nach der pandemiebedingten Pause wieder deutlich anzögen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

29.000 Besucher pro Tag habe man vor der Pandemie im Schnitt in der Ernst-August-Galerie gezählt, sagt der Center-Manager. Von dieser Zahl seien nun wieder 80 bis 85 Prozent erreicht. Zum Weihnachtsgeschäft rechnet er mit einer Annäherung an die täglichen früheren Spitzenwerte von 35.000 bis 57.000 Besuchern, vorausgesetzt die Corona-Lage bleibe entspannt.

Die 2008 eröffnete, zur Hamburger ECE gehörende Ernst-August-Galerie war 2018/2019 für rund 11,6 Millionen Euro grundlegend modernisiert worden. Das Gesamtkonzept mit einer Mischung aus Einkaufen, Dienstleistungen und Gastronomie habe sich bewährt, sagt Wimberger. In Zukunft könnten auch innovative Freizeitkonzepte eine größere Rolle spielen, kündigt er an. Im Juli etwa hat im Untergeschoss auf 550 Quadratmetern ein Playmobil-Museum eröffnet.

Von Juliane Kaune