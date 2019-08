Hannover

Ein weiteres Traditionsgeschäft in Hannovers Innenstadt gibt auf: Der Miele-Vertragshändler Primus verlässt seine Räume an der Seilwinderstraße 1. Mit einer Anzeige in der HAZ kündigt das Unternehmen den Rückzug an: „Totaler Räumungsverkauf wegen Standortschließung“ , heißt es darin. Auf Nachfrage wollte Geschäftsführer Marco Lettmann sich aber nicht zu den Gründen äußern und auch sonst keine Stellung zu der Geschäftsaufgabe nehmen.

Primus gehört zu den alteingesessenen hannoverschen Läden in der City und vertreibt dort Elektrogroßgeräte und Kleingeräte des Herstellers Miele sowie exklusive Küchen. In dem Haus in der Seilwinderstaße ist laut Homepage des Unternehmens die größte Miele-Verkaufsausstellung in Hannover zu finden. Auch in Berlin hat Primus noch eine Niederlassung.

Immer mehr Mittelständler geben auf

Jüngst haben in der Innenstadt immer mehr Mittelständler aufgegeben. Vielen Geschäften machen die steigenden Mieten zu schaffen, weil der Internethandel und sinkende Passantenfrequenzen die Umsätze drücken. Erst zu Jahresbeginn hatte der Hifi-Spezialist Thorenz in der Osterstraße geschlossen, kurz darauf das ebenfalls dort ansässige Bettenhaus Hästens-Store.

Im vergangenen Jahr hat zudem die Edelboutique Donna von Mirela Stanoiu den Standort neben dem Kröpcke-Center aufgegeben und ist in kleinere Ladenflächen umgezogen – dem Vernehmen nach wegen hoher Mieten. Aber auch bei den Filialketten gibt es Fluktuation: An der Georgstraße hat Esprit sein größtes Innenstadtgeschäft ebenso geschlossen wie Benetton.

Von Juliane Kaune