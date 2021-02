Innenstadt von Hannover bekommt schlechtere Noten

Hannover

Hannovers Innenstadt ist in der Besuchergunst abgerutscht. Bei der bundesweiten Befragung „Vitale Innenstädte“ hat sich Hannover von einer 2,4 (Zwei minus) auf eine 2,7 (Drei plus) verschlechtert. Gründe sind vor allem das Einzelhandelsangebot und das Ambiente, also Sehenswürdigkeiten und Sauberkeit.

Das Kölner Marktforschungsunternehmen IFH führt die Befragung zweijährlich durch, diesmal wurden knapp 58.000 Interviews in 107 Innenstädten geführt, davon 2041 in Hannover. Verglichen wird Hannover aber nur mit Städten gleicher Größe, also etwa Bremen, Leipzig und Dortmund. Studienleiter Markus Preißner zufolge bleibt Hannover im Angebot bei Textilien, Schuhen und Schmuck sowie insbesondere Wohnen/Dekorieren hinter den Noten anderer Großstädte zurück. Verbessert gegenüber 2018 hat sich dagegen die Attraktivität von Gastronomie und Freizeitangeboten.

Bei der Erreichbarkeit erhält die Innenstadt überdurchschnittlich gute Noten. Erheblich mehr Besucher als in anderen Städten kommen mit Bus, Bahn und Rad. Das kann aber auch daran liegen, dass während der Corona-Krise Auswärtige eher Einkaufsorte in der Nähe aufgesucht haben, statt in Hannovers Zentrum zu shoppen. Insgesamt ist die Besucherfrequenz dramatisch zurückgegangen, auch zwischen den Lockdowns.

„Großer Handlungsdruck“

Oberbürgermeister Belit Onay sprach von „großem Handlungsdruck“, der auf allen Innenstädten laste. Sein Innenstadtdialog soll ab Frühjahr Impulse zur Aufwertung des Zentrums geben. Alle Beteiligten müssten Leerstand entgegenwirken, wie es ihn derzeit etwa im alten Karstadt-Haus gibt. Die Stadt selbst habe aber kein Geld, um es zu kaufen.

Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette verwies darauf, dass das Durchschnittsalter der Innenstadtbesucher steige. Deshalb müsse mehr getan werden, damit die City auch Jüngere wieder anzieht, etwa mit Kultur- und Freizeitangeboten und grünen Freiflächen. Monika Dürrer vom Handelsverband sagt: „Stirbt der Handel, stirbt die Stadt.“ In einer gemeinsamen Anstrengung aller müsse die City wieder gestärkt werden.

„Von der Politik im Stich gelassen“

Der Handel fühle sich von der großen Politik im Stich gelassen, sagt Dürrer. Wenn der Lockdown für die Geschäfte länger anhalte, „wird es ernst“. Hannover habe ein attraktives Zentrum. Die Studie zeige eindeutig, dass die Menschen vor allem zum Einkaufen kämen.

Bei der Präferenz für den Onlinehandel zeigt sich in Hannover ein ungewöhnliches Bild. 39,7 Prozent der Innenstadtbesucher sagten, dass sie während der Corona-Krise häufiger bei großen Internetanbietern einkauften – bei den anderen Großstädten waren es mit 38 Prozent etwas weniger. Umgekehrt haben in Hannover nur 16 Prozent angegeben, dass sie in der Corona-Krise vermehrt Internetbestellungen auf den Seiten lokaler Händler tätigten – das sind in den anderen Städten mit 18,3 Prozent etwas mehr.

Von Conrad von Meding