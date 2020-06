Hannover

Plötzlich sammeln sich bei Autofahrten über Land wieder tote Insekten auf der Windschutzscheibe. Im April ließen sich bei Radtouren in und um Hannover massenhaft Zitronenfalter beobachten, die Stadt erwartet dieses Jahr vermehrt Eichenprozessionsspinner und Gespinstmotten in den Bäumen. Verlangsamt sich das Insektensterben etwa? Und hat das vielleicht sogar mit der Drosselung von Autoverkehr und Industrieproduktion während der Corona-Krise zu tun?

So einfach ist es leider nicht. Der Ökologe und Zoologe Armin Bloechl von der Tierärztlichen Hochschule Hannover hat zwar dieses Frühjahr auch Insekten von seiner Windschutzscheibe gekratzt. „Das ist schon auffällig. Ich habe das jahrelang nicht so erlebt“, sagt der 54-Jährige. Bloechl fühlt sich zumindest ansatzweise an seine Jugend erinnert. „Damals waren die Scheiben völlig dicht.“

Doch eine zufällige Alltagsbeobachtung wie die verklebte Windschutzscheibe reicht Wissenschaftlern ohne systematische Studien nicht aus. Eine kleine Pause im Artensterben ist angesichts nur kurzzeitig leicht verbesserter Luftwerte auch eher unwahrscheinlich. Der große Trend werde davon sicher nicht berührt, meint Bloechl. „Studien der vergangenen Jahre belegen deutlich, dass die Zahl der Insekten stark zurückgeht“, betont der Forscher vom Tiho-Institut für Physiologie und Zellbiologie. Dabei verschwinden ganze Arten und auch die Masse an Einzeltieren.

Milder Winter begünstigt Mücken

Ob der durch Corona bedingte Rückgang von Verkehr und Produktion dennoch langfristig einen Effekt auf die Insekten hat, lässt sich nur über einen längeren Zeitraum mit Vergleichen zu Vor- und Folgejahren feststellen. Ein Grund: Manche Insekten wie Maikäfer oder auch Libellen brauchen zwei oder auch drei Jahre vom Ei bis zum ausgewachsenen Tier.

Aber es gibt andere Erklärungen, warum manche Insekten dieses Frühjahr stärker auffallen: das Wetter. Der milde Winter, gefolgt von einem sehr warmen und trockenen Frühjahr begünstigt bestimmte Insektenarten. „Von der Wärme profitieren manche Insekten, die sich deshalb früher und stärker entwickeln“, erläutert Bloechl. Zu dieser Gruppe zählen auch manche bei Menschen wenig beliebte Arten wie Mücken, Zecken und Borkenkäfer. Immerhin hilft diese Entwicklung ihren „Fressfeinden“ – Vögel finden mehr Nahrung.

Außerdem beobachtet Bloechl doch einen Effekt der Corona-Krise ganz deutlich. „Viele Menschen haben jetzt mehr Zeit und verbringen sie häufiger draußen, wo sie Tiere sehen.“ Und dann den Eindruck gewinnen, es gebe mehr Insekten.

Von Bärbel Hilbig