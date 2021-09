Calenberger Neustadt/Mitte

Unter anderem Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Margerite, die Gewöhnliche Schafgarbe und der Herbst-Löwenzahn hat das Insektenbündnis Hannover gemeinsam mit Oberbürgermeister Belit Onay an der Culemannstraße am Maschpark ausgesät. Die Saatgutmischung aus heimischen Pflanzenarten soll künftig auf 900 Quadratmetern Bienen neuen Lebensraum bieten. Neben der neuen Blühfläche können sich in insgesamt 30 abgelegten Baumstämmen Insekten, insbesondere Käfer, einnisten. „In den vergangenen 30 Jahren sind 75 Prozent unserer Insekten verschwunden. Mit dem Insektenbündnis und der Aktion machen wir einen weiteren Schritt zur Erhöhung der biologischen Vielfalt in Hannover“, sagte Onay. Es sei auch ein gutes Zeichen, dass sich viele Institutionen und Menschen gemeinsam für die Umwelt- und Naturschutzbelange in Hannover einsetzen.

Biologische Vielfalt in Hannover erhöhen

Dazu zählt das Insektenbündnis Hannover, zu dem unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz in der Region Hannover, die Deutsche Umwelthilfe, die Initiative Hannover summt! oder der Hannoversche Vogelschutzverein gehören. Der Zusammenschluss hat sich am 12. Oktober 2020 mit 20 Mitgliedern gegründet, kurz darauf trat die Stadt Hannover mit ein. Damit verpflichtete sie sich, weitere Verbesserungen für die Insektenfauna in Hannover vorzubereiten und umzusetzen. „Ziel ist es, die biologische Vielfalt in Hannover zu erhöhen und sicht- und erlebbar zu machen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Hannover.

Stadt fördert naturnahe Flächen

Die erste Aktion des Insektenbündnisses war im April 2021 die Anlage einer 5000 Quadratmeter großen insektenfreundlichen Blühfläche am Kleingartenverein Heide-Kamp. Auch sonst verfolgt der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün seit Jahren das Ziel, neue Blühwiesen anzulegen und auf naturnahen Flächen die biologische Vielfalt zu fördern – durch die ökologisch angepasste Umstellung der Pflege. Von den rund 104 Hektar Bestandsflächen der Stadt sind 13,6 Hektar Blühwiesen, rund 90 Hektar werden extensiv, ökologisch orientiert gepflegt und maximal einmal jährlich gemäht, teilt die Stadt mit.

Von Laura Ebeling