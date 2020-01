Hannover

Das asiatische Einrichtungsgeschäft Sam Nok sieht einer ungewissen Zukunft entgegen. „Wir haben eine vorbereitende Insolvenz angemeldet, weil wir nicht wissen, ob wir in unseren Räumen bleiben können“, sagt Uli Volke, er das Geschäft mit seiner Frau Lena Rodriguez und Partner Holger Scheffler führt. Seit 24 Jahren verkaufen Volke und sein Team an der Vahrenwalder Straße 209a handgearbeitete Massivholzmöbel und Accessoires aus dem asiatischen Raum.

Räumungsklage liegt nicht vor

„Es gibt seit Jahren zähe Verhandlungen mit dem Vermieter, ein Immobilienfonds auf den britischen Kanalinseln“, so Volke. Dieser würde unter anderem finanzielle Nachforderungen stellen, die das Unternehmen nicht bedienen könnte. Die bisherigen Vergleichsverhandlungen hätten zu keinem tragbaren Ergebnis geführt. „Daher mussten wir uns zu dem Schritt für eine vorläufige Insolvenz entscheiden“, betont Volke. Das Verfahren laufe noch, eine Räumungsklage gebe es noch nicht. „Daher ist vieles für den weiteren Verlauf noch unklar.“

Sam Nok bietet asiatische Möbel und Accessoires. Quelle: Rainer Surrey

Jedenfalls sucht das Unternehmen für asiatische Wohnkultur nach neuen Räumen. Bis dahin läuft bei Sam Nok erst einmal alles ganz normal weiter. Aufträge werden abgewickelt und vor Ort können nach wie vor Möbel und Accessoires eingekauft werden. „Wir möchten gerne weitermachen und uns vielleicht auch ein wenig neu erfinden“, betont Volke und hat sich in einer Kunden-Rundmail schon offen für neue Liegenschaften, Konzepte oder auch Partnerschaften gezeigt.

25 Jahre asiatische Wohnkultur

Die Idee zu Sam Nok (Drei Vögel) entstand 1994 während einer Reise von Volke mit seinem Freund Mark Heinemeyer nach Indonesien und Thailand, offizielle Unternehmensgründung war dann am 1. Januar 1995. Die Waren wurden zunächst auf Festivals und Flohmärkten verkauft, bevor die jungen Unternehmer im Sommer einen freien Laden in der Oststadt an der Sedanstraße entdeckt haben. Die Räume an der Vahrenwalder Straße wurden als Lager genutzt und bis 2003 kontinuierlich auf knapp 1500 Quadratmeter erweitert und zunächst nur sonnabends für den Verkauf geöffnet. Nach langen Verhandlungen erlaubten dann 2005 neue Mietverträge den Komplettumbau des Lagers zur Verkaufsfläche mit inzwischen 2000 Quadratmetern, das kleine Ladenlokal an der Sedanstraße wurde aufgegeben.

Von Susanna Bauch