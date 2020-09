Hannover

Die Polizeidirektion Hannover hat am Montag zwei neue sogenannte Instacops vorgestellt. Alina Kausch und Anna Jendrny ab sofort auf eigenen Kanälen auf der Plattform Instagram von ihrer Arbeit berichten. Während die 28-jährige Alina Kausch über ihre Arbeit beim Verkehrsunfalldienst Auskunft geben wird, wird ihre 27 Jahre alte Kollegin Anna Jendrny von ihrer Arbeit als Diensthundführerin berichten. Im Einsatz immer an ihrer Seite: der vier Jahre alten Malinois-Rüde „Kenai“, der als Personenschutzhund eingesetzt wird.

12.000 Follower bei Instagram

Seit Mai 2019 ist die Polizeidirektion Hannover auch im sozialen Netzwerk Instagram aktiv. Ergänzend zum bereits länger existierenden Account der Behörde repräsentieren seit dem vergangenen Jahr die beiden Kommissare Sylvan Bormann und Marius Beernink auf der vor allem bei einem jungen Publikum beliebten Internetplattform die Arbeit bei der Polizei. Inzwischen folgen den beiden Instacops insgesamt 12.000 Menschen.

Diensthundeführerin Jendrny und Verkehrsunfallspezialistin Kausch sollen das Angebot der Behörde jetzt erweitern. „Die Arbeit bei der Polizei ist vielfältig und spannend und im Zusammenwirken mit einem Tier zusätzlich interessant“, sagt Diensthundführerin Jendrny. Auch Kausch ist gespannt auf die Interaktion im Internet: „Viele Menschen haben Fragen zu unserer Arbeit, die ich bei Instagram gern direkt beantworten möchte“, sagt sie.

Die Instacops der Polizeidirektion sind im Netz unter folgenden Adressen zu finden: Marius Beernink: @polizei. hannover.mb, Sylvan Bormann: @polizei. hannover.sb, Anna Jendrny: @polizei. hannover.aj, Alina Kausch: @polizei. hannover.ak

Bislang 20 Instagram-Accounts in Niedersachsen

Die Polizei in Niedersachsen war bundesweit die erste und zunächst einzige Polizei, die aktiv in den sozialen Medien vertreten gewesen ist. Inzwischen verfolgen auch andere Behörden ähnliche Ansätze. In Europa sind die Niederlande mit mehr als 2.400 Instagram-Accounts Vorbild. In Niedersachsen werden derzeit 20 solcher Accounts angeboten.

Von Tobias Morchner