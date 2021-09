Hannover

Immer mehr Covid-19-Patienten müssen intensivmedizinisch behandelt werden. Am Mittwoch stieg der Anteil der Corona-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen auf genau 5 Prozent. Damit ist ein entscheidender Grenzwert in der Corona-Verordnung des Landes erreicht. Bis er überschritten wird, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein.

Dann würden zwei Kriterien der neuen Corona-Indikatoren über der ersten Schwelle liegen – neben der Belegung der Intensivstationen auch die 7-Tage-Inzidenz. Ruft dann das Gesundheitsamt der Region Hannover eine neue Warnstufe aus?

Warnstufe 1 ändert kaum etwas

Nein, denn der Anteil von Covid-19-Patienten in Intensivstationen muss an fünf aufeinander folgenden Tagen über fünf Prozent liegen. Sollte das eintreten und bliebe auch der Inzidenzwert in der Region Hannover zwischen 35 und 100 (aktuell liegt er bei 90,1), dann ruft das Gesundheitsamt der Region Hannover gemäß der Corona-Verordnung des Landes die Warnstufe 1 aus.

„Tatsächlich würde sich dadurch wenig ändern“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Bereits jetzt gilt die 3-G-Regel in der Region Hannover und damit eine Vorschrift, die bei Warnstufe 1 inkraft träte. Sie besagt im Kern: Wer ins Restaurant gehen oder im Hotel übernachten will, muss nachweisen, dass er gegen Corona geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Gleiches gilt auch für private Treffen oder andere Veranstaltungen wie Kino, Theater und Konzerte mit mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen. Die Region hatte die 3-G-Vorschrift verhängt, als der Inzidenzwert an fünf Tagen die Marke von 50 überschritten hatte.

Warnstufe 1 in Hannover: Details würden sich ändern

Dennoch gibt es ein paar Verschärfungen, die die Region bei Warnstufe 1 vornehmen müsste. Ab Warnstufe 1 muss unter anderem schwangeren Lehrerinnen Homeoffice ermöglicht werden. Sportunterricht soll komplett kontaktlos stattfinden. Ab Warnstufe 1 darf nach dem Schwimmen kein Föhn benutzt werden. Singen ist nur noch draußen mit einem Mindestabstand von zwei Metern erlaubt. Einzelgesangsunterricht ist verboten. Ab Warnstufe 1 ist das Musizieren mit Flöten und Trompeten in geschlossenen Räumen grundsätzlich untersagt.

Auch OP-Masken in Bussen und Bahnen erlaubt

Nach wie vor müssen in Bussen und Bahnen der Region medizinische Masken oder FFP2-Masken getragen werden. In den sozialen Medien kursierte das Gerücht, dass ab einem Inzidenzwert von 100 nur noch FFP2-Masken erlaubt seien. „Das ist definitiv falsch“, sagt Regionssprecher Borschel. Auch bei einem Inzidenzwert über 100 könnten Fahrgäste weiterhin OP-Masken in Bussen und Bahnen tragen.

Von Andreas Schinkel