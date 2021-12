Hannover

„Wenn man Intensivpfleger wird, sollte man wissen, worauf man sich einlässt.“ Norbert Klötzke hat gewusst, was bei seiner Berufswahl täglich auf ihn zukommt. Und hat es genau so gewollt. „Als Feuerwehrmann muss ich auch mal in ein brennendes Haus. Hier brennt es öfter.“ Leicht ist es in seinem Job als Intensivpfleger im Krankenhaus Siloah nie, weder mit noch ohne Pandemie. Aber manche Schicksale rücken auf Station näher. „Wir versuchen vor allem, in den Situationen des Abschiednehmens bei den Patienten zu sein. Dann, wenn Angst und Einsamkeit dominieren“, sagt der 36-Jährige.

Seit zwei Jahren nur ein Krankheitsbild

Klötzke stammt ursprünglich aus Sachsen, hat seine Ausbildung aber im Klinikum Region Hannover gemacht. Die Intensivstation war stets sein Ziel. Für eine kurze Zeit ist er mit seinem Mann wieder in die alte Heimat gezogen. „Aber die Freunde und nicht zuletzt Hannover haben uns gefehlt.“ Klötzke schätzt besonders das Miteinander in „seiner“ Klinik. Seit zwei Jahren hänge Corona wie eine schwere Glocke über dem Team. „Zwei Jahre lang beherrscht fast ausschließlich ein einziges Krankheitsbild unseren Arbeitsalltag.“ Die Anforderungen und auch die Belastung seien enorm. „Wenn ein Notfall reinkommt, können wir nicht einfach losstürmen. Erst einmal müssen alle Hygieneregeln befolgt werden, auch zum Eigenschutz.“ Das KRH hat in der Krise die meisten Corona-Patienten versorgt, per Hubschrauber sind zusätzliche Infizierte aus anderen Bundesländern auf die Siloah-Intensivstation eingeflogen worden.

Die Todesfälle häufen sich

„Menschen sterben, ich weiß, dass das passiert.“ Die Todesfälle häuften sich, drei bis vier pro Tag seien keine Seltenheit. „Es versterben wirklich viel mehr Menschen als vor der Pandemie.“ Norbert Klötzke berichtet ruhig und sachlich davon, dass das Sterben in Corona-Zeiten immer öfter ein Dauerzustand ist und den Alltag auch emotional noch anstrengender macht. Der 36-Jährige versucht nüchtern und gleichzeitig empathisch zu bleiben, seine Gedanken und Gefühle zu kontrollieren. „Leben kommt und geht, aber in der Vergangenheit sind viele sehr einsam gestorben.“ Wenn das künstliche Koma droht, versuchen Klötzke und seine Kollegen und Kolleginnen alles möglich zu machen für den Patienten und dessen Angehörige. „Wer telefonieren möchte, kann das machen. Aber die Entscheidung für das künstliche Koma muss oft so schnell gefällt werden, dass keine Zeit mehr dafür bleibt.“

Die Kommunikation über Risiken und Verlauf sei sehr offen, betont der Intensivpfleger. Dennoch leiste das Team keine direkte Risikoaufklärung. „Die Hoffnung bleibt ja, auch bei uns.“ Zudem sei der Verlauf der Infektion schwierig vorherzusehen. „Aber wenn intubiert wird, haben wir alle Szenarien vor Augen, wir wissen genau, was in den nächsten Tagen passieren kann, wenn wir vor einer Trage mit einem eingewiesenen Covid-Patienten stehen.“ Auch die Bauchlage bei den schweren Fällen sei längst Routine für das Intensivteam, „wir haben mittlerweile einen sehr geschulten Blick, der auch wichtige Zeit spart.“

Mit Ruhe und Empathie

Norbert Klötzke freut sich vor allem, wenn er mit den Patienten auf seiner Intensivstation (wieder) kommunizieren kann. „Wenn es einfach nur ums Frühstück geht, das ist großartige Normalität.“ Ein Großteil der Patienten mit Corona auf der Station ist ungeimpft, thematisiert wird das allerdings selten. „Ich halte es da mit professioneller Distanz. „Das glaubt man dem 36-Jährigen sofort, genau, wie man sich gut vorstellen kann, wie der Pfleger mit Ruhe und Empathie bei seiner Arbeit am Menschen ist. Allerdings habe er auch schon erlebt, wie traurig Patienten seien über den Weg, der vermutlich vor ihnen liegt. „Wenn sie noch sprechen können, sagen sie das manchmal. Denn fast alle wissen Bescheid.“

Auch darüber, dass es jeder zweite Covid-Patient auf der Intensivstation nicht schafft. Und sie haben Angst. „Wir hören schon Selbstvorwürfe in der Richtung, dass man sich doch hätte impfen lassen sollen“, erzählt der 36-Jährige. Diese Patienten würden dann mit ihren Familien und Freunden telefonieren und auf deren Impfung bestehen. „So etwas ist dann mal ein positiver Verteiler.“ Wünscht sich Klötzke endlich wieder einmal eine Art von Normalität in seinem Arbeitsalltag? „Auf der Intensivstation gibt es nie Normalität. Die Lage ist hier immer lebensbedrohlich.“Mit der Omikron-Variante dürfte ein Arbeitsalltag wie vor der Pandemie ohnehin erstmal in weitere Ferne rücken.

Kein Zukunftspessimismus

Natürlich könnte mehr Pflegepersonal einiges an Dauerstress abmildern. „Aber ich bin zuversichtlich, dass die Pandemie die Wahrnehmung der Gesundheitsberufe gestärkt hat. Und hoffe, dass das anhält.“ Auf Klatschen für Klinikmitarbeiter kann Klötzke allerdings verzichten. Wenn das gesellschaftliche Bewusstsein für seinen Job sich verändere, sei bereits viel gewonnen.

Angst vor Corona hat der Intensivpfleger nicht. „Ich vertraue auf wissenschaftliche Erkenntnisse, auf Impfstoffe und auch auf Medikamente.“ Zukunftspessimismus sei nicht seine Sache. „Ich betrachte das auch im historischen Kontext – nach der Pandemie ist vor der Pandemie.“ Und das Leben, das betont Norbert Klötzke ausdrücklich, das Leben sei trotz Pandemie sehr schön.

Von Susanna Bauch