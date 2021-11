Hannover

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt und steigt – und damit auch die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen. Zudem nimmt Hannover derzeit zusätzliche Patienten aus Thüringen auf. Doch wie genau ist die Lage in den hannoverschen Krankenhäusern? Wie viele Intensivbetten sind noch frei? Und was passiert, wenn die Zahl der Schwerkranken weiter steigt? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Wie viele Patienten aus anderen Bundesländern sind derzeit in Krankenhäusern in Hannover untergebracht?

Derzeit sind es drei Patienten, alle wurden aus Thüringen verlegt. Am Freitag sollten zwei schwer an Covid-19 erkrankte Patienten aus Thüringen in Hannover eintreffen. Für die beiden Schwerkranken wurde ein für intensivmedizinische Fälle ausgerüsteter Krankentransport gebucht. Aber nur einer der beiden kam im Friederikenstift an, der andere war nicht transportfähig und wurde wieder zurückgeschickt. Bereits am Donnerstag waren zwei Covid-19-Patienten aus dem thüringischen Suhl nach Hannover gebracht worden. Sie liegen jetzt auf der Intensivstation des Klinikums Siloah.

Warum gibt es diese Verlegungen?

Die Verlegungen erfolgen auf Grundlage des sogenannten Kleeblatt-Konzepts, das vor dem Hintergrund der ersten Corona-Welle 2020 vereinbart wurde. Um Überforderungen bei einzelnen Krankenhäusern zu vermeiden, sollen innerhalb eines sogenannten Kleeblatts, dem meist noch Nachbarbundesländer angehören, unkompliziert Patientenverlegungen möglich sein. Ist das innerhalb eines Kleeblatts nicht mehr möglich, sollen bundesweite Verlegungen möglich sein. In diesem Fall wird zwischen Bund, Ländern und Experten des Robert-Koch-Instituts koordiniert, welches Bundesland noch Kapazitäten hat, in welches Krankenhaus die Patienten bestenfalls sollen, und welche Transportmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Lesen Sie auch Besuchsverbot in Krankenhäusern in Hannover ab 1. Dezember

Wird es weitere Verlegungen nach Hannover geben?

Ja, danach sieht es derzeit aus. Wie das niedersächsische Innenministerium am Freitag mitteilte, sollen 25 Covid-Patienten aus Bayern und Sachsen nach Norddeutschland gebracht werden. Davon sollen sechs in niedersächsische Klinken kommen, vier nach Hamburg, sechs nach Mecklenburg-Vorpommern, drei nach Bremen und sechs nach Schleswig-Holstein. Die sechs Covid-Intensivpatienten, die nach Niedersachsen verlegt werden sollen, stammen aus Sachsen. Die Verlegung erfolge sobald wie möglich.

Erhöht sich durch Patienten aus Thüringen der Wert der Intensivbettenlegung in Niedersachsen?

Ja. Denn wenn ein Intensivbett belegt ist, ist es nicht verfügbar, erläutert der Sprecher der Region Hannover, Christoph Borschel. Heißt: Die nächste Warnstufe könnte früher ausgelöst werden, als ohne Patienten aus anderen Bundesländern. Der Wert gibt den landesweiten Anteil der Belegung von Intensivbetten mit an Covid-19 erkrankten an der Gesamtzahl der Intensivbetten an. Am Freitag lag der Wert bei 8,5 Prozent, am Donnerstag bei 8,6 Prozent.

Ein am Corona-Virus erkrankter Intensivpatient aus Thüringen wurde am Donnerstag in die Notaufnahme des Krankenhauses Siloah in Hannover verlegt. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen in der Region Hannover?

Die Lage in Hannover und in Niedersachsen ist noch nicht so dramatisch wie im Süden oder Osten Deutschlands. „Zum jetzigen Zeitpunkt sehen wir die Versorgung unserer Covid-19-Patientinnen und -Patienten als möglich an“, sagt der Sprecher des Regionsklinikums, Nikolaus Gerdau. Die Intensivstationen seien derzeit gut ausgelastet, betont er. „Allerdings haben wir auch die Möglichkeit, durch eine angemessene Ressourcensteuerung weitere Kapazitäten für die Versorgung zur Verfügung zu stellen.“ In den kleinen Kliniken sind die Intensivstationen jedoch voll.

Wie wird sich die Lage entwickeln?

„Wir möchten hier nicht raten, weil es von sehr vielen Faktoren abhängt“, sagt Diakovere-Sprecher Matthias Büschking. „Zurzeit ist die Situation noch gerade beherrschbar“, betont er. Er rechnet allerdings in den nächsten ein bis zwei Wochen mit weiter steigenden Zahlen der intensivpflichtigen Patienten.

Was planen die Kliniken, wenn sich die Lage weiter verschlechtert?

„In der Medizinischen Hochschule Hannover werden Operationen unter Umständen zeitlich verschoben, alle notwendigen Eingriffe finden statt“, sagt Krankenhaussprecher Stefan Zorn. Ähnlich äußert sich auch Diakovere. Das Unternehmen würde planbare Operationen verschieben. Erforderliche Operationen, wie zum Beispiel bei Krebspatienten, sollen aber auf jeden Fall stattfinden, versichert Sprecher Matthias Büschking. Und das Regionsklinikum will bei steigendem Bedarf „zusätzliche Versorgungskapazitäten durch Verschiebung von Personal“ schaffen.

Wie viele Betten stehen überhaupt zur Verfügung?

Bei Diakovere gibt es derzeit 26 Intensivbetten. Das Regionsklinikum hat die Zahl seiner Betten auf den Intensivstationen im Verlauf der Corona-Pandemie von zuvor rund 100 Betten verdoppelt. Die Zahl der aktuell betriebenen Beatmungsplätze auf Intensivstationen sei allerdings Schwankungen unterworfen und richtet sich nach dem aktuellen Bedarf, sagt Sprecher Nikolaus Gerdau. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) machte keine Angaben. Im Clementinenhaus gibt es vier Betten, im Vinzenzkrankenhaus zwölf Betten.

Wie viele Betten sind mit Covid-19-Patienten belegt?

Auch darüber machen nicht alle Kliniken konkrete Angaben. Bei Diakovere gibt es derzeit fünf Patienten mit Covid-19, inklusive des Neuzugangs aus Thüringen. In den Krankenhäusern des Regionsklinikums sind es elf Patienten. Dort werden 53 Patientinnen und Patienten mit Covid-19 auf den Normalstationen behandelt. „Insgesamt beobachten wir derzeit einen Anstieg der Fallzahlen“, sagt Sprecher Gerdau. Auf der Intensivstation des Clementinenhauses liegen derzeit vier Covid-19-Patienten, im Vinzenzkrankenhaus kein Patient. Die Medizinische Hochschule Hannover macht auch hier keine Angaben.

Wie viele der Covid-19-Patienten sind nicht geimpft?

Das Regionsklinikum meldet, dass 90 Prozent der Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen nicht geimpft sind.

Wurden in der Vergangenheit Intensivbetten abgebaut?

Ja, aber nur wenige Kliniken nennen Zahlen. Bei Diakovere können zwei ursprünglich vorhandene Betten wegen eines Bundesgesetzes zur Mindestpersonalbetreuung nicht betrieben werden. Im Clementinenhaus wurde kein Bett abgebaut.

Warum wurden Betten abgebaut?

Das hängt zum einen mit dem Pflegekräftemangel zusammen. Immer mehr Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger geben wegen der ständig steigenden Arbeitsbelastung ihren Beruf auf oder reduzieren ihre Arbeitszeit. Gerade die Arbeit auf einer Intensivstation gilt als besonders belastend. Und die Kliniken machen die sogenannte Personaluntergrenzenverordnung für Bettenabbau verantwortlich. Sie war eigentlich dazu gedacht, eine bessere Betreuung der Patientinnen und Patienten durch Pflegekräfte sicherzustellen. Wegen des Pflegekräftemangels führt die Verordnung aber zum Bettenabbau.

Gibt es eine Notreserve für Intensivbetten?

Ja. Das Regionsklinikum kann zusätzliche Kapazitäten freischaufeln, nennt aber keine Zahlen. Diakovere wird bei dem Thema konkreter: Dort könnte man im Friederikenstift und im Henriettenstift 19 zusätzliche Intensivbetten einrichten, außerdem gibt es im Annastift noch eine Reserve von 13 Betten. Von der MHH gibt es auch hier keine Angaben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Warum nehmen kleinere Krankenhäuser keine Patienten aus anderen Bundesländern auf?

Weil in den kleinen Kliniken meist weniger Platz für weitere Patienten ist. Zum Beispiel im Vinzenzkrankenhaus in Kirchrode. Dort gibt es 15 Intensivbetten, alle Betten, die personell betreut werden können, seien derzeit belegt, sagt Sprecherin Ulrike Wiedemann. Im Clementinenhaus gibt es acht Betten für Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden – alle acht sind belegt, sagt Sprecherin Susanne Thiem. „Unsere Kapazitäten sind erschöpft.“

Was passiert, wenn die Krankenhäuser mit Covid-19-Patienten voll sind?

Sollte wegen der steigenden Zahl von Covid-19-Patientinnen und -Patienten die Zahl der Krankenhausbetten nicht mehr ausreichen, will das Land Niedersachsen Kranke und Verletzte auch in Reha-Kliniken unterbringen. Entsprechende Pläne hatte es auch in der ersten Corona-Welle gegeben. Das Land habe die Reha-Kliniken bereits nach möglichen Kapazitäten gefragt, berichtet die Sprecherin des Sozialministeriums, Kerstin Wolff. 30 Reha-Einrichtungen hätten bisher ihre Bereitschaft erklärt, auch andere Patienten aufzunehmen. Wie viele zusätzliche Krankenhausbetten dadurch geschaffen werden, sei aber noch unklar, betonte die Sprecherin. Denn noch nicht alle Reha-Kliniken hätten sich im Ministerium zurückgemeldet.

Martin Memming (links) und Prof. Axel Haverich waren beim Aufbau des Behelfskrankenhauses für den medizinischen Bereich verantwortlich. Quelle: Samantha Franson

Was ist eigentlich mit dem Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände?

Das Behelfskrankenhaus mit 460 Betten, das im Frühjahr 2020 auf dem Messegelände in Hannover entstanden ist, wird nicht wieder in Betrieb gehen, sagt die Sprecherin des Sozialministeriums, Wolff. Das Behelfskrankenhaus war für Patienten gedacht, die leichte oder mittelschwere Symptome der Viruserkrankung zeigen. „Die ursprünglich für den Betrieb angemieteten Flächen auf dem Gelände der Deutschen Messe AG standen für einen Weiterbetrieb des Krankenhauses nicht mehr zur Verfügung“, berichtet Wolff. Das Notkrankenhaus sei komplett abgebaut, und die lagerfähigen Güter seien eingelagert worden.

Die Klinik, deren Aufbau rund 18 Millionen Euro gekostet hatte, sollte dabei helfen, eine mögliche Überlastung der Krankenhäuser in der Region Hannover durch zu viele Covid-19-Erkrankte zu verhindern. Die Behelfsklinik war auch nicht zum Einsatz gekommen, als im vergangenen Herbst die Inzidenzwerte in der Region Hannover in die Höhe schnellten. Insgesamt waren durch den Aufbau und die Bereitstellung der Behelfsklinik Kosten von rund 40 Millionen Euro entstanden.

Von Mathias Klein