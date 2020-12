Hannover

Die Intensivstationen in den Kliniken der Region Hannover sind zum Ende des Jahres etwas stärker ausgelastet als noch vor einigen Wochen. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) zeigt in ihrem Register an, dass etwa im Vinzenzkrankenhaus derzeit keine Kapazitäten auf Intensivstationen mehr frei sind.

Bei der Diakovere sind demnach im Henriettenstift die Betten für schwere Fälle und im Friederikenstift die für leichtere Intensivfälle komplett belegt. Beim Vinzenzkrankenhaus direkt heißt es allerdings, die Lage seit weiterhin stabil. Man könne durch die ohnehin vorgesehene Verringerung geplanter Operationen auf einen höheren Bedarf reagieren und die Patienten gut versorgen.

Stand Dienstagvormittag befinden sich laut Regionssprecher Christoph Borschel 288 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 in Behandlung in allen Kliniken in der Region Hannover. 55 davon liegen in Intensivstationen, 25 von ihnen werden beamtet. Zum Vergleich: Am 26. November wurden 173 Patienten im Zusammenhang mit Corona in den Krankenhäusern behandelt, davon 38 intensiv. Am 15. Dezember waren es 202 Patienten (40 intensiv).

Von Susanna Bauch