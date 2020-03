Am Internationalen Frauentag am Sonntag sind in Hannover mehr als 1000 Demonstrantinnen für gleiche Rechte von Frauen und Männern durch die Innenstadt gezogen. Nach wie vor gebe es in Sachen Gleichberechtigung noch viel zu tun – darin waren sich die Rednerinnen mit den anderen Teilnehmerinnen der Demonstration einig.