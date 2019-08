Hannover

Etage für Etage schält sich hinterm Hauptbahnhof das Hotel-Hochhaus der Steigenberger-Kette aus der Gerüstummantelung. Und gibt den Blick auf die ungewöhnliche Fassade frei: Auf den ersten Blick wirkt sie in dunklem anthrazitgrau, doch dann schälen sich rote und grüne Streifen heraus und ergeben ein fein changierendes Muster.

Erstes Hochhaus in Hannover nach vielen Jahren

Fast 60 Meter hoch ist das 15-stöckige Bauwerk. Es ist der erste Hochhausbau in Hannover seit vielen Jahren. 220 Betten will die Steigenberger-Kette im Inneren einrichten. Das Hotel in Fußwegentfernung zum wichtigsten Bahnknoten in Norddeutschland soll sich vor allem an Geschäftsreisende richten.

Architekt Jürgen Böge hat auch schon das Nachbarhaus geplant

Der Bauherr, die hannoversche BauWo von Bernd Rathenow, konnte den Hamburger Architekten Jürgen Böge für das Projekt gewinnen, der zuvor bereits das Gebäude der benachbarten DZ-Bank geplant hat und in jüngerer Zeit auch Hochhäuser etwa in Hamburg.

Zur Galerie Anthrazitgrau mit roten und grünen Streifen: Wir zeigen die ersten Bilder der Fassade in einer Bildergalerie.

Erste Zimmer sind bereits eingerichtet

Während außen die Fassade sichtbar wird, richten die Innenausbauer im Gebäude bereits die ersten Zimmer ein. Der Neubau wird über große Konferenzbereiche sowie ein Restaurant verfügen. Im Dezember, sagt Bauherr Rathenau, werde das Gebäude an die Steigenberger-Gruppe übergeben. Offizielle Eröffnung werde nach derzeitigen Plänen im Februar sein.

Von Conrad von Meding