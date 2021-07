Hannover

Erst war er nur um zwei Monate verschoben worden – nun haben die Veranstalter den Internationalen Feuerwerkswettbewerb für dieses Jahr komplett abgesagt. Wie die Hannover Veranstaltungs GmbH (HVG) mitteilt, wird die 30. Jubiläumsausgabe des Wettbewerbs auf 2022 verschoben. Die aktuell geltenden Corona-Vorschriften ließen eine Veranstaltung wie den Feuerwerkswettbewerb im Großen Garten nicht zu, heißt es zur Begründung.

Tickets bleiben weiterhin gültig

Der diesjährige Wettbewerb war bereits zu 70 Prozent ausverkauft – alle Tickets behalten auch 2022 ihre Gültigkeit. Das Jubiläumsmotto „5 Termine – 5 Teams – 5 Kontinente“ soll beibehalten werden. Nach dem aktuellen Zeitplan starten die Pyrotechniker in folgender Reihenfolge: Am 28. Mai 2022 eröffnet das Team aus Australien das Spektakel, am 11. Juni folgen die asiatischen Kollegen; am 20. August treten die Amerikaner an, und am 3. September ist Afrika an der Reihe. Ein europäisches Team geht am 17. September als letztes an den Start.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wettbewerb schon 2020 abgesagt

Schon im vergangenen Jahr musste wegen der Corona-Pandemie der beim Publikum außerordentlich beliebte Wettbewerbs ausfallen. Weitere Informationen gibt es unter www.visit-hannover.com/feuerwerk

Von Juliane Kaune