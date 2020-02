Anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März, sind in Hannover mehrere Veranstaltungen und eine Demonstration geplant. Unter dem Motto „Feministisch streiken! Feministisch streiten! Patriarchat entlarven!“ startet der Protestzug um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Männer dürfen sich ab 15.30 Uhr anschließen.