Verschiedene feministische Gruppen haben am Montagnachmittag Kundgebungen in Hannover abgehalten. Anlass war der Internationalen Frauentag. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ging es um Emanzipation, den Kampf gegen Kapitalismus und Rassismus.

