Dreiste Betrüger haben das Amazon-Händlerkonto des hannoverschen Tonträgerfachgeschäfts 25 Music gehackt. Die Täter änderten sämtliche Passwörter und die Bankverbindung und bieten seitdem auf dem einst seriösen und gut bewerteten Portal Gegenstände wie Rasenmäher, Gartenlauben und Swimmingpools an, für die sie zwar das Geld kassieren, aber die Ware nie liefern. „Wir haben Amazon schon mehrfach angeschrieben, passiert ist bislang nichts und auch die Polizei ist machtlos“, sagt Ralph Bochmann, der Geschäftsführer des Plattenladens.

Rund 6500 Artikel bot Bochmann im Internet an

Der 59-Jährige nutzte bislang die Möglichkeit, als Händler auch über Amazon Waren anzubieten, um sein Geschäft auf breitere Füße zu stellen. Rund 6500 Artikel bot er auf dieser Internetplattform an. Nachdem die Täter den Account übernommen hatte, war die Liste auf rund 200 000 Produkte angewachsen. „Hier riefen plötzlich Leute im Laden an, die wissen wollten, ob das Fahrrad, das wir anbieten, eine 12-Gang-Schaltung hat oder nicht“, sagt der Plattenladenbetreiber. Wie viel Geld die Täter mit ihrer Masche und dem gehackten Kundenkonto erzielt haben, darüber lässt sich nur spekulieren.

Die Täter änderten alle Passwörter und die Bankverbindung des Amazon-Kontos von 25 Music. Quelle: Michael Thomas

Bochmann hat seit Ende Mai keine Möglichkeit mehr, auf das von ihm vor rund zehn Jahren eingerichtete Verkäuferkonto bei Amazon zuzugreifen. Er kann es also nicht selbstständig löschen. „Unserer Rechner sind nicht gehackt worden, das haben wir überprüft, die Täter müssen über Amazon selbst gegangen sein“, sagt der 59-Jährige. Der Polizei sind die Hände gebunden, weil der Internetriese keine Daten an die Behörden weitergibt. Bei Amazon läuft Bochmann mit seiner Bitte, etwas gegen die Betrüger zu unternehmen, seit Wochen ins Leere. „Bis heute hat Amazon nichts gegen die Täter unternommen“, sagt der Geschäftsmann. Die Betrüger sind so gerissen, dass sie das Verkäuferkonto regelmäßig für kurze Zeit ab und dann wieder anmelden – offenbar um die Nachforschungen zu erschweren.

Plattenladenbetreiber kann nicht haftbar gemacht werden

Der Betreiber des hannoverschen Plattenladens kann zum Glück nicht haftbar gemacht werden für die Betrügereien, die in seinem Namen online passieren. „Ich habe mich bei meinem Anwalt erkundigt, wir sind auch Opfer, weil wir keinen Einfluss auf die Taten haben“, sagt Bochmann. Inzwischen hat er auch herausgefunden, dass weitere Geschäftskonten bei Amazon in jüngster Vergangenheit von Betrügern gehackt worden sind. Mit wie vielen dieser Fällen es die Behörden derzeit zu tun haben, konnte das Landeskriminalamt Niedersachsen am Montag nicht sagen.

Verbraucherschützer warnen vor der Masche

Die Verbraucherschützer warnen seit geraumer Zeit vor dem Missbrauch von fremden Identitäten im Internet für sogenannte Fake-Shops. „Der Missbrauch fremder Identitäten ist in Zeiten fortgeschrittener Digitalisierung keine Seltenheit“, heißt es auf der Internetseite der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Betroffene sollten umgehend die Polizei einschalten und über die sozialen Netzwerke informieren, dass man mit dem Fake-Shop nichts zu tun habe.

Plattenhändler Ralph Bochmann hat sich an diese Empfehlungen gehalten. Dennoch hört der Ärger bislang nicht auf. „Mir bleibt nur noch, mein Händlerkonto bei Amazon schriftlich zu kündigen, aber dann verliere ich auch für immer alle meine guten Kunden-Bewertungen, die ich mit in zehn Jahren aufgebaut habe“, sagt der Schallplattenhändler.

Von Tobias Morchner