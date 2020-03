Hannover

Die Ärztekammer Niedersachsen bietet an diesem Montag im Internet erneut einen Live-Talk zur Corona-Krise an. Professor Matthias Stoll, Infektiologe an der MHH, beantwortet von 17.30 Uhr an Fragen zur Covid-19-Pandemie. Ein Dolmetscher übersetzt den Talk simultan in Gebärdensprache. Interessierte können Fragen an diese Adresse schicken: kommunikation@aekn.de, sie werden an den Mediziner weitergeleitet. Der Live-Talk ist von 17.30 Uhr an auf den Internet- und Facebook-Seiten der Ärztekammer (www.aekn.de und www.facebook.com/aeknonline/) zu verfolgen und wird später auf dem Youtube-Kanal der Kammer zur Verfügung gestellt.

