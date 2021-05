Hannover

Die Region Hannover treibt die Digitalisierung der Verkehrslenkung weiter voran. In Zusammenarbeit mit der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen (VMZ) hat sie zunächst fünf Park+Ride-Anlagen mit Sensoren bestückt. Dank dieser elektronischen Helfer können sich Autofahrer schon vor der Anfahrt auf der Seite www.vmz-regionhannover.de erkundigen, ob sie dort vor der Weiterfahrt mit der Bahn noch freie Stellflächen finden – und gegebenenfalls umdisponieren. Auf der Webseite sind alle Park+Ride-Plätze aufgelistet, die mit der neuen Technik sind an einem Handy-Symbol neben dem Namen zu erkennen.

Technik hat sich schon bei großen Konzerten bewährt

Region und VMZ nutzen für den Internetservice eine Version der Navigations-App Nunav der hannoverschen Firma Graphmaster, die auch in anderen Bereichen, wie etwa der elektronischen Verkehrslenkung bei Staus, schon eingesetzt wird. Bei großen Stadionkonzerten hat sie sich aus Sicht der Region schon bewährt. „Nun wird das Projekt auf die Bedürfnisse von Pendlern und Pendlerinnen ausgeweitet“, sagt Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz. Über die App selbst soll der Service ebenfalls bald verfügbar sein. Allerdings muss dafür noch eine Schnittstelle geschaffen werden.

Die fünf Parkplätze befinden sich an den S-Bahnhöfen Völksen/Eldagsen in Springe, Dedensen/Gümmer in Seelze, Ronnenberg-Weetzen sowie an den Stadtbahnhaltestellen Wissenschaftspark Marienwerder und Nordhafen. „Wir wollen weitere Park+Ride-Anlagen mit attraktivem Nahverkehrsangebot und guter Erreichbarkeit aus dem Hauptverkehrsstraßennetz nach und nach mit Sensoren ausstatten“, kündigt Franz an.

Von Bernd Haase