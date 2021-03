Hannover

Wer im Internet einen Überblick über den Bürgerservice der Stadtverwaltung oder touristische Angebote gewinnen will, muss derzeit viel Geduld aufbringen. Die Website der Stadt Hannover – hannover.de – läuft sehr schwerfällig, immer wieder stürzt die Internetseite ab. „Wir haben leider viele Störungen“, sagt Dirk Sarnes, Geschäftsführer der Firma Hannover.de Internet GmbH. Das liege daran, dass Anfang März der Internetauftritt erneuert worden sei, jetzt müsse die Hardware angepasst werden. Bedeutet: Die Stadt muss Serverprobleme beheben. „Es geht hier um riesige Datenmengen“, sagt Sarnes. Die Website der Stadt besteht aus rund 170.000 Seiten.

FDP: Wann läuft die Seite wieder?

Ratspolitiker stellt das nicht zufrieden. „Rat und Regionsversammlung haben vor einiger Zeit die Modernisierung von hannover.de beschlossen und mehrere Hunderttausend Euro dafür bewilligt“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Dass die Seite jetzt so schlecht laufe, sei unglaublich. „Wir haben dazu noch viele Fragen“, kündigt Seidel an. Auch FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke ist konsterniert. „Ich will wissen, wann die Seite endlich wieder läuft“, sagt er.

Unklar, wann Probleme behoben sind

Wann genau die Probleme behoben sind, will IT-Experte Sarnes nicht verraten. „Das ist ein kontinuierlicher Prozess“, meint er.

Nicht zum ersten Mal hakt es auf hannover.de. Im Sommer vergangenen Jahres war die Website acht Stunden lang überhaupt nicht aufzurufen. Sarnes wies damals darauf hin, dass die Internetplattform gewissermaßen ihr Haltbarkeitsdatum überschritten habe. Man habe die Seite zwei Jahre länger betrieben, als beabsichtigt, sagte er im Gespräch mit der HAZ. Zudem habe es „Lieferprobleme“ mit einer Softwarefirma aus Norwegen gegeben. Damals kündigte Sarnes an, dass im Herbst eine neu gestaltete Website an den Start gehe. Dieser Neustart hat sich offenbar verzögert. Dem Vernehmen nach gibt es jetzt erneut Probleme mit der norwegischen Firma.

Website jetzt barrierefrei

Kern der Modernisierung von hannover.de ist eine neue Übersichtlichkeit. Die Seite wirkt aufgeräumter, Schriften sind größer, sodass sich alles auf dem Smartphone besser darstellt. „Unsere Website ist jetzt barrierefrei“, sagt Sarnes.

