Hannover

Die Polizei in Hannover sucht nach einer mutmaßlich 22 Jahre alten Frau. Sie soll einen Mann aus Hannover mit einer wahrscheinlich erfundenen Geschichte überredet haben, ihr 2500 Euro zu geben. Angeblich wollte sie die Summe zurückzahlen. Kurz nach der Geldübergabe brach der Kontakt allerdings ab.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, lernte der damals 37-Jährige die mutmaßlich 22 Jahre alte Frau im Dezember 2020 im Internet kennen. Beide trafen sich wiederholt in der Wohnung des Mannes in Hannover. In vielen Gesprächen habe die junge Frau erzählt, dass sie dringend Geld benötige, um Schulden zu begleichen. Andernfalls drohe Ungemach von ihrem Ex-Freund.

Die Polizei sucht nach dieser Frau. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Aus Zuneigung, so berichtet es die Polizei, übergab der Mann ihr 2500 Euro in bar. „Kurz nachdem sie das Geld erhalten hatte, brach der Kontakt zu der Gesuchten ab.“

Die Tatverdächtige ist der Schilderung zufolge etwa 1,60 Meter groß und hat eigenen Angaben zufolge griechische Wurzeln und hält sich ihr zufolge regelmäßig in Stöcken und Laatzen auf. Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer (05 11) 109 28 20 zu melden.

Von Karl Doeleke