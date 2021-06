Hannover

Das ist Höchstleistung bei Höchsttemperaturen: 400 Feuerwehr-Athleten kämpfen am Wochenende auf dem Messegelände um die Titel der Fire-Fit-Championships. Rauf auf den Kletterturm, Gewichte heben, Schlauch auswickeln und spritzen – und das mit angehängten Gewichten der Vollschutzausrüstung. „Das ist wie Schwerarbeit mit Winterjacke in der Sauna“, sagt Daniel Berger, der das Festival organisiert und selbst mitkämpft.

Interschutz-Community-Days in Hannover

Ein eigens errichteter, sechs Etagen hoher Stahlturm ist die erste Hürde. Mit einem 20 Kilogramm schweren Schlauchpaket kämpft sich Feuerwehrfrau Vanessa May aus Neustadt am Rübenberge die Stufen hinauf. Oben muss ein weiteres 20-Kilogramm-Gewicht am Seil hochgehievt werden. Wieder unten schlägt sie mit einem Vier-Kilogramm-Hammer ein 75-Kilogramm-Gewicht nach hinten. Dann folgen Slalomlauf, Schlauch ausrollen, Spritzzielen und das Tragen eines 85 Kilogramm schweren Dummys.

Schwerlast am Rande des Wettbewerbs: Sören Warzok und Magnus Metje von den Feuerwehren Hardegsen und Osterode trainieren für die Staffelübergabe bei den anstehenden Wettbewerben. Quelle: Michael Wallmüller

„Das hält fit“, sagt die 26-Jährige durchgeschwitzt und strahlt. Im Hauptberuf hat sie einen Bürojob bei der Conti und ist im Ehrenamt Feuerwehrfrau bei der Freiwilligenwehr in Neustadt. „Die Arbeit bei der Conti macht Spaß, aber ich habe mich jetzt bei der Berufsfeuerwehr in Hannover beworben“, verrät sie. Im September steht der Jobwechsel an – die körperliche Fitness nachzuweisen war kein Problem für May.

„Gute Grundlage“

Das Training für den Fire-Fit-Wettbewerb ist hart. Drei- bis viermal pro Woche macht May Kraftsport, einmal wöchentlich trainiert sie mit ihrem Team, hinzu kommen regelmäßiges Kardio und Laufen. Muskulös hat sie das gemacht: „Das ist eine gute Grundlage für den Job bei der Berufsfeuerwehr“, sagt sie selbstbewusst.

Mit Kinderwettspielen: Interschutz-Tage auf dem Messegelände. Quelle: Michael Wallmüller

Die Fire-Fit-Europameisterschaft, an der Teams aus zehn Ländern teilnehmen, sind Teil der Interschutz-Community-Days auf dem Messegelände. Sie sind der Ersatz für die erneut verschobene große Interschutz-Feuerwehrmesse, die wegen Corona wieder vertagt werden musste. Die internationale Leitmesse für Brand- und Katastrophenschutz, Rettung ist Sicherheit soll nun im Juni 2022 wiederkommen, so Corona will.

Statt der sonst üblichen gut 1500 Messestände sind deshalb nur etwa 35 aufgebaut. Feuerwehr-Einsatzkleidung wird ebenso präsentiert wie ein Einsatzroboter, das THW ist vertreten, und natürlich gibt es Feuerwehrfahrzeuge aus allen Generationen zu sehen. Es ist eine abgespeckte Version, aber die Organisatoren sind stolz, dass es sie überhaupt gibt.

Messechef Köckler: „Toll, dass wieder Leben ist“

„Vor vier Wochen war nicht klar, ob überhaupt etwas stattfinden kann“, sagt Hannovers Messechef Jochen Köckler, „aber wir haben immer gesagt: Wenn etwas geht, dann machen wir das.“ Im Februar 2020 war mit der Tire-Tec die letzte internationale Messe auf dem weltgrößten Ausstellungsgelände, im Oktober zumindest noch die verkleinerte Infa – danach herrschte monatelang Stillstand. „Es ist toll, dass jetzt wieder Leben hier ist“, sagt Köckler.

Zielspritzen bei den Fire-Fit-Wettbewerben auf dem Messegelände. Quelle: Michael Wallmüller

Die Stimmung ist gelöst. Feuerwehrleute überwiegend aus dem Raum Hannover schlendern über das Gelände. Viele haben ihre Familien mitgebracht. Kinder bekommen immer leuchtende Augen, wenn sich Blaulichter drehen oder Schläuche spritzen. Der Termin ist gut gewählt: Im benachbarten Impfzentrum ist für dieses Wochenende der zweite Impftermin für die Wehren der Region angesetzt. Tausende Einsatzkräfte lassen sich die Dosis spritzen und nutzen dann die Gelegenheit, über die kleine Messe zu schlendern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Fire-Hornets auf dem Siegertreppchen

Derweil geht das Schwitzen auf den Wettkampfbahnen weiter. Die Neustädterin Vanessa May hat mit ihren Fire-Hornets-Teamkollegen Alex Meyer aus Sehnde-Höver und Daniel Berger aus Landesbergen bei Nienburg den zweiten Platz bei den Mix-Staffelteams geschafft, platziert gleich hinter dem Team FSV aus Köln. Die Meisterschaft wird vom Betriebssportverband Hannover organisiert. Bis Sonntagnachmittag laufen die Wettbewerbe noch.

Von Conrad von Meding