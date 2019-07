Ed Sheeran braucht keine Band. Ihm reichen auf der Bühne eine kleine Gitarre und ein Looper, mit dem er live Klangschleifen übereinander schichten kann und so seine eigene Begleitband wird. Bringt Sheeran Leute zum Musikmachen? Fragen an Nico Gaus vom Musikgeschäft ppc am Alten Flughafen.