Herr Steinweg, Neubaugrundstücke für Einfamilienhäuser sind rar gesät in der Region Hannover und inzwischen oft auch sehr teuer. Was müssen Familien beachten, wenn sie stattdessen ein Bestandshaus kaufen und umbauen wollen?

Gebrauchte Häuser, die älter als 30 Jahre sind, haben oft einen großen Sanierungsbedarf, sowohl technisch wie auch was zeitgemäße Grundrisse betrifft. Aber das Aufwerten eines bestehenden Hauses kann großen Spaß und tolle Ergebnisse bringen, wenn man es richtig anpackt.

Realistische Kostenschätzung zum Umbau eines Hauses

Wie packt man es denn richtig an?

Auch die Bestandshäuser sind inzwischen ja relativ teuer geworden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Interessenten die Wunschimmobilie vor der finalen Kaufentscheidung gemeinsam mit einem Architekten besichtigen, um zu einer realistischen Kostenschätzung zu kommen. Wir erleben häufig, dass bei Bauherren utopisch niedrige Vorstellungen bestehen, was die Preise betrifft. Kein Wunder: Da spielt Hoffnung eine Rolle, denn die Budgets sind in der Regel begrenzt. Das kann dann aber später bittere Enttäuschungen geben.

Können Sie denn eine Preisspanne angeben, in welcher Höhe sich Kosten bewegen, wenn ich zum Beispiel ein Haus aus den Fünfziger- oder Siebzigerjahren grundsanieren will?

Wenn es um Kosten geht, sind Ferndiagnosen und Verallgemeinerungen schwierig, da jedes Haus und sein Zustand, aber auch jeder Bauherr sehr individuell sind. Ganz grob kann man sagen, dass pro Quadratmeter etwa 1500 bis 2000 Euro anfallen, wenn man die Haustechnik wie Heizung, Sanitär und Elektrik, die Dämmung der Fassade und das Dach sowie eventuell auch die Fenster neu machen will, die Wand- und Bodenaufbauten modernisiert und auch einzelne Eingriffe in die Grundrisse vornimmt. Man muss sich immer klarmachen: Bei Häusern aus den genannten Epochen im Originalzustand baut man die Immobilie quasi auf den Rohbau zurück und dann wieder auf. Das ist nötig, weil die Technik veraltet ist. Und es wäre Unsinn, die Wände neu zu verputzen und dahinter alte Leitungen zu lassen, die dann vielleicht in zehn Jahren rausgenommen werden müssten.

Mehr Großzügigkeit bei Grundrissen

Boris Steinweg (49) ist Partner bei den Sabo-Architekten BDA in Hannover.

Verändern Sie immer in die Grundrisse?

Das hängt von den Wünschen der Kundschaft ab. Aber generell lässt sich sagen: Die Grundrisse waren früher eher auf kleine Zimmer abgestellt, heute dagegen wollen die meisten mehr Großzügigkeit. Küche, Ess- und Wohnraum gehen heute oft ineinander über. Dazu kommt häufig der Wunsch nach größeren Fenstern, etwa bodentiefe Formate oder sogar große Fensterformate zum Garten. Damit greift man teils stark in die Statik ein, es müssen stützende Träger oder sogar Fundamente ertüchtigt werden.

Was kommen für Kosten hinzu?

Die genannten Summen von etwa 1500 bis 2000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche decken nur den reinen Umbau ab. Drei Positionen kommen je nach Projekt hinzu. Zum einen die Anschlusskosten: Oft müssen alte Häuser neue Zuleitungen durch den Vorgarten bekommen. Das kann die Baukosten um bis zu sieben Prozent steigern. Dann haben Sie Baunebenkosten, etwa für Fachplaner. Wenn Sie mehr als zehn Prozent der Fassaden- oder Dachfläche umbauen, müssen Sie nach der neuen Energieeinsparverordnung bauen. Da ist es oft gut, einen Energieberater zu haben. Außerdem können Statiker hinzukommen oder etwa Fachplaner für die Haustechnik. Diese Baunebenkosten machen weitere rund 20 Prozent aus. Und dann kann eine Wiederherstellung von Gehweg oder Garten nötig sein, wenn schwere Baumaschinen darübergefahren sind. Das hängt vom Einzelfall ab. Aber für einen neu anzulegenden Garten können schnell auch mal 50.000 Euro anfallen.

325.000 Euro für den Umbau?

Also fallen am Ende bei einem 130-Quadratmeter-Haus schnell mehr als 325.000 Euro Bau- und Baunebenkosten an. Wie verlässlich sind denn die Kostenschätzungen? Man hört ja immer wieder, dass die Kosten während des Umbaus explodieren.

Das hängt stark davon ab, wie konkret die Wünsche der Kaufinteressenten sind und wie genau wir über das Haus Bescheid wissen. Anfangs verwenden wir Tabellen für die einzelnen Gewerke, mit denen sich zunächst grob die Kosten schätzen lassen. Je feiner die Planung wird, desto genauer werden die Kostenschätzungen. Und bevor der Umbau losgeht, schreiben wir die Arbeiten bei Handwerksfirmen aus. Danach weiß man sehr präzise, welche Kosten auf einen zukommen.

Wie können die Käufer Kosten senken?

Das Problem bei der Modernisierung eines alten Hauses ist, dass viele Grundkosten anfallen, die sich kaum beeinflussen lassen. Wenn die Haustechnik erneuert und das Haus energetisch saniert werden soll, ist schon ein großer Betrag investiert. Große Posten bei der Modernisierung sind immer die Bäder, weil sich dort viel Technik befindet. Aber oft befinden sich in den fraglichen Häusern Bäder mit Blümchenfliesen, da muss man sowieso ran. Das Dilemma für die Auftraggeber ist, dass der Grundkostenblock so hoch ist, dass für Gestaltungsfragen oft nur noch wenig Spielraum im Budget bleibt. Dabei ist es ja genau das, was Freude bereitet. Aber genau deshalb ist es wichtig, sich eine gute Beratung zu organisieren, damit möglichst viel Spielraum für gute Gestaltung bleibt.

Flexible Grundrisse für alle Lebensphasen

Apropos Gestaltung: Ändert die Corona-Pandemie eigentlich die Umbauwünsche? Etwa beim Stichwort offene Grundrisse? Wenn beide Eltern im Homeoffice sind und einer an den Esstisch ausweicht, dann ist ein offenes Küchen- und Wohnkonzept ja vielleicht nicht ganz so toll, oder?

Tatsächlich haben wir in allen jüngeren Gesprächen auch immer über diesen Aspekt gesprochen. Das Arbeiten von zu Hause spielt eine größere Rolle, und das wird mit Sicherheit nach der Pandemie auch so bleiben. Aber es geht eigentlich um mehr. Ganz unabhängig von kurzfristigen Veränderungen, wie wir sie jetzt gerade erleben, ist es wichtig, ein Haus so umzubauen, dass es für möglichst lange Lebensphasen sinnvoll nutzbar ist. Irgendwann sind vielleicht die Kinder aus dem Haus oder man nimmt die Eltern bei sich auf. Deshalb ist es wichtig, Grundrisse so flexibel zu planen, dass sich durch den einfachen Einbau von Wänden oder stabilen Schiebetüren verschiedene Nutzungen umsetzen lassen. Wer mit dem Architekten seines Vertrauens vorausschauend plant, ist dafür gewappnet.

