Frau Tegtmeyer-Dette, Sie sind seit 2013 Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin und waren zuvor Prokuristin bei der Üstra. Wie fahren Sie am liebsten zur Arbeit ins Rathaus – mit Bus, Bahn, E-Roller, Fahrrad oder doch mit dem Auto?

Ich fahre fast immer mit dem Fahrrad. Nur wenn es in Strömen gießt oder die Wege sehr glatt sind, nutze ich Stadtbahnen und Busse. Ich besitze gar kein Auto, nur einen Dienstwagen. Den habe ich aber schon seit langer Zeit nicht mehr benutzt, er steht aber den anderen Kolleg*innen zur Verfügung.

Anzeige

Wird ihr Dienstwagen elektrisch angetrieben?

Weitere HAZ+ Artikel

Es ist ein Hybridauto.

„Die Fahrgäste kommen zurück“: Dass zurzeit aber viel Rad gefahren wird, ist für Dezernentin Sabine Tegmeyer-Dette eine gute Nachricht. Quelle: HAZ-Archiv

Keine Verkehrswende wegen Corona?

In Bussen und Stadtbahnen bleiben derzeit viele Plätze frei, selbst zu Pendlerzeiten. Fällt die Verkehrswende Corona zum Opfer?

Ich denke, dass die Fahrgäste wieder zurückkehren, wenn das Wetter schlechter wird. Derzeit fahren viele Menschen mit dem Fahrrad, und das ist auch eine gute Nachricht. Es braucht Zeit, bis sich unser Alltag weitgehend normalisiert. Ab Montag sollen die nächsten Lockerungen gelten, die das Land Niedersachsen vorgesehen hat.

Für die Wirtschaft ist die Krise aber noch lange nicht vorbei.

Das stimmt, viele Bereiche sind trotz der Lockerungen noch eingeschränkt, insbesondere die Veranstaltungsbranche hat große Probleme. Der Entwurf für die neue Verordnung des Landes lässt zwar Veranstaltungen in Hallen mit maximal 250 Menschen zu, doch für Ausrichter von großen Konzerten, Messen und Kongressen bleibt es schwierig. Messe und Kongresse haben Vorläufe von zwei bis drei Jahren. Das bedeutet, dass auch in den kommenden Jahren kaum Geld verdient wird. Das Risiko für die Unternehmen ist hoch. Niemand weiß, wie viele Firmen die Krise überleben werden.

Was kann die Stadt Hannover tun?

Wir können Lobbyarbeit leisten und Gespräche mit Verbänden führen. Unmittelbar haben wir wenig Einfluss. Wir haben zu Beginn der Krise schnell reagiert und ein Hilfsprogramm über 10 Millionen Euro aufgestellt. Unternehmen sollten rasch und unbürokratisch Geld bekommen. Damit wollten wir auch eine Lücke zu anderen Hilfspaketen zu schließen. Bei den Bundes- und Landeshilfen hat es lange gedauert, bis das Geld floss.

Dennoch monierten Unternehmer wie Ratspolitiker, dass die städtische Wirtschaftsförderung recht spät auf die Krise reagiert habe. Haben Sie zu lange gezögert?

Nein. Wir haben frühzeitig ein Corona-Portal auf unserer Website eingerichtet und Unternehmen ermuntert, uns eine Mail zu schreiben. Bewusst haben wir uns gegen eine Telefonhotline entschieden, weil die oft besetzt ist. Noch am gleichen Tag oder einen Tag nach Eingang der Mail haben die Firmen eine Antwort bekommen. Mehr als 800 Unternehmen haben wir auf diese Weise bisher in der Krise beraten. Das Problem liegt eher darin, dass wir unserer gut laufenden Maßnahmen nicht offensiv genug kommunizieren.

Wie gut kann Hannovers Wirtschaft Rückschläge wegstecken?

„Sehr bedauerlich“: Das Tierimpfstofflabor von Boehringer an der Bemeroder Straße verlässt den Standort Hannover. Quelle: Michael Thomas

Abseits der Corona-Krise muss Hannovers Wirtschaft weitere Rückschläge verkraften. So schließt Boehringer nach acht Jahren seine Laboranlagen in Kirchrode. Die Stadt Hannover hatte sich damals für die Ansiedlung stark gemacht. Sind Sie verärgert, dass Boehringer nach so kurzer Zeit den Standort aufgibt?

Die Schließung des Boehringer-Standorts mit dem Verlust der Arbeitsplätze ist sehr bedauerlich. Das Forschungszentrum hat gerade in der Kombination mit der Tierärztlichen Hochschule eine hohe Bedeutung für den Standort Hannover. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hoffen wir, dass sie eine gute Alternative finden werden. Ideen und Gespräche für eine Nachnutzung des Forschungszentrums werden wir konstruktiv unterstützen und begleiten.

Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt etliche Filialen und verschont auch Hannover nicht. Wie hart trifft das Hannovers Wirtschaft, insbesondere mit Blick auf die Innenstadt?

Wir bedauern sehr, dass das Karstadt-Haus in der Georgstraße geschlossen werden soll. Die Kaufhäuser von Karstadt/ Kaufhof gehören zu Hannover und sind wichtige Ankerpunkte in unserer Einkaufsstadt. Das Karstadt-Haus liegt in der Georgstraße natürlich im Zentrum unserer Stadt und prägt die Georgstraße auch architektonisch. Zudem ist die Schließung eines so großen und wichtigen Hauses auch kein gutes Signal für den stationären Einzelhandel, der schwer gegen den Internethandel zu kämpfen hat – nach Corona natürlich noch viel stärker.

Woran hakt’s im Baumanagement? Kommunikation

Kommen wir auf weitere Probleme zu sprechen. In dem zu Ihrem Dezernat gehörenden Fachbereich Gebäudemanagement läuft nach unserer Wahrnehmung vieles schief. So investiert die Stadt jetzt eine halbe Million Euro in den Brandschutz eines maroden Amts in der Leinstraße, das in zwei Jahren ohnehin abgerissen wird. Was ist schief gelaufen?

Wir haben das nicht gut kommuniziert.

Das ist alles?

Schauen Sie: Die rund 100 Mitarbeiter, die in der Leinstraße arbeiten, hätten wir woanders unterbringen müssen, und dafür hätten wir Büroflächen anmieten müssen. Die Miete hätte viermal so viel Geld gekostet wie die Investition in den Brandschutz des Gebäudes in der Leinstraße. Daher ist das die wirtschaftlichste Lösung. Wir hätten die Maßnahme von Anfang an besser kommunizieren müssen.

Aber die Ursache liegt doch woanders. Hätte das städtische Rechenzentrum, das derzeit im Keller der Leinstraße untergebracht ist, wie geplant in der neuen Feuerwehr-Notrufzentrale am Weidendamm installiert werden können, wäre das Amt in der Leinstraße längst abgerissen. Der Bau der Notrufzentrale verzögert sich aber um Jahre. Warum läuft es nicht auf der Baustelle?

Am Weidendamm ist leider nichts gut gelaufen. Immerhin haben wir mit der Baufirma Züblin jetzt einen Vergleich unterschrieben. Damit dürfte es nicht zu einem Rechtsstreit kommen, der viele Jahre gedauert hätte. Die Komplexität dieses Baus darf nicht unterschätzt werden. Wir haben es mit einer Notrufzentrale für 1,2 Millionen Einwohner der Region zu tun, die zugleich als Katastrophenschutzzentrum dient. Für die technische Anlage und die städtischen Server sind besondere klimatische Bedingungen nötig.

Hat die Stadt denn keine Fehler gemacht?

Ich habe keine Fehler feststellen können. Unsere Ausschreibung hat klar benannt, worum es am Weidendamm geht.

Und wann kann die Notrufzentrale endlich in Betrieb gehen?

Das ist nicht einfach vorherzusagen. Jetzt installieren wir die Feuerwehrtechnik. Dann führen wir Funktionstests durch, um zu überprüfen, wo nachgebessert werden muss. Wenn alles glatt läuft, kann die Notrufzentrale voraussichtlich in einem Jahr ihren Betrieb aufnehmen.

Zur Person Die 58-jährige Sabine Tegtmeyer-Dette ist seit 2013 Hannovers Dezernentin für Wirtschaft und Umwelt. Als Erste Stadträtin ist sie automatisch Vertreterin des Oberbürgermeisters. Seit der frühere Rathauschef Stefan Schostok ( SPD) nach der Affäre um Gehaltsboni nicht mehr im Amt ist, steht Tegtmeyer-Dette an der Spitze der Verwaltung. Die Verwaltungsbetriebswirtin hat Germanistik und Politik studiert, sie arbeitete zunächst bei der Region und ging dann als kaufmännische Leiterin zur Üstra. Tegtmeyer-Dette lebt mit ihrem Mann in Oberricklingen. Das Ehepaar hat drei Dauerkarten für Hannover 96, auch für die 2. Bundesliga. Tegtmeyer-Dette und ihr Mann laden zu jedem Heimspiel einen Gast ein.

Kommen wir auf ein weiteres Problem im Gebäudemanagement zu sprechen: Die Sanierung der Schultoiletten. Die geht schleppend voran. 2018 wurde das Sanierungsprogramm beschlossen. Wie viele Toiletten hat die Stadt seitdem repariert?

Zwei oder bis drei Anlagen. Das hört sich wenig an, doch dafür gibt es gute Gründe. Es reicht in den meisten Fällen nicht aus, nur die Kloschüsseln auszuwechseln. Meist muss der gesamte Estrich erneuert werden. Oft stellen wir fest, dass auch die Leitungen marode sind und ausgewechselt werden müssen. Da kommt viel zusammen, und das Bauvorhaben wird größer. Zudem schreiben wir die Sanierungen im Paket aus, weil wir dann günstigere Preise bekommen als bei Einzelvergaben. Der Nachteil liegt darin, dass wir aufgrund des Volumens europaweit ausschreiben müssen und damit ein langes Vergabeverfahren in Kauf nehmen. Zudem müssen am Ende die politischen Gremien zustimmen, auch dabei kann es Verzögerungen geben. In diesem Sommer werden wir aber mehrere Schultoiletten sanieren.

Eingerüstet seit 2012: Das baufällige Bauamt neben dem neuen Rathaus. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Noch ein Beispiel: Das Bauamt ist seit beinahe sechs Jahren eingerüstet, weil Fassadenplatten herunterfallen könnten. Worauf warten Sie so lange?

Als die Schäden am Bauamt 2014 bekannt wurden, mussten wir aus Gründen der Sicherheit rasch ein Gerüst aufstellen. Danach kam die Flüchtlingskrise und die Gebäudemanager hatten alle Hände voll zu tun, Unterkünfte für die Schutzsuchenden zu bauen. Da war aus unserer Sicht die Sanierung eines Bauamts zweitrangig. Wir erstellen stets Prioritätenlisten. Klar ist dabei auch: Wir können nicht allen Interessen genügen. Zudem sind die Haushaltsmittel begrenzt. Im Grunde zeigt sich hier, dass die Kommunen unterfinanziert sind.

Sind Sie froh, wenn Sie das Gebäudemanagement abgeben können, sobald der neue Baudezernent seine Arbeit aufnimmt?

Nein. Die Arbeit macht mir sehr viel Freude, aber sie ist auch zeitaufwendig. Mein Dezernat ist zu groß, sodass auf meinen Wunsch das Gebäudemanagement dem Baudezernat zugeordnet wird. Grundsätzlich möchte ich betonen: Das Gebäudemanagement leistet sehr gute Arbeit. Wir haben im vergangenen Jahr fast 1300 Projekte gestemmt und 80 Millionen Euro umgesetzt. Das kann sich sehen lassen, finde ich.

Ist die Umweltzone überflüssig? „Mal langsam ...“

Kommen wir auf einen weiteren Bereich zu sprechen, den Sie verantworten, den Umweltschutz. Wann wird denn nun die Umweltzone abgeschafft, so wie es Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies ( SPD) empfiehlt?

Mal langsam. Zumindest auf der Friedrich-Ebert-Straße wird der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid noch überschritten ...

.... aber voraussichtlich im Jahresmittel 2020 eingehalten. Der Verkehr hat durch den Lockdown deutlich abgenommen.

Vermutlich werden wir den Grenzwert in diesem Jahr einhalten. Aber wenn wir die Umweltzone auflösen, können zusätzlich rund 25.000 Fahrzeuge mit Euro-4- und Euro-3-Motoren in die Stadt fahren, sodass sich die Luftqualität wieder verschlechtern wird. Darum rate ich dazu, die Umweltzone noch ein bis zwei Jahre beizubehalten und abzuwarten, ob sich die Luftwerte stabilisieren. Dann bin ich sofort bereit, die Umweltzone abzuschaffen.

Noch können die Schilder für Hannovers Umweltzone – hier an der Pferdeturm-Kreuzung – nicht abmontiert werden. Quelle: Foto: Katrin Kutter

Muss die Stadt vor diesem Hintergrund eigentlich noch befürchten, dass Fahrverbote für Dieselautos gerichtlich durchgesetzt werden?

Die Klage der Umwelthilfe ist nicht vom Tisch. Wir haben Anfang Juli einen Erörterungstermin beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Möglicherweise können wir uns auf einen Vergleich einigen, wenn wir geeignete Einzelmaßnahmen für die Friedrich-Ebert-Straße vorschlagen.

Zum Beispiel Tempo 30 für diese Straße?

Das werden wir erörtern. Punktuelle Fahrverbote werden jedenfalls nichts bringen, weil sich dann der Verkehr verlagert.

Wie schnell kann Hannovers Innenstadt eigentlich autofrei werden, wie es sich ihr Chef, Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), wünscht?

Wir haben noch keine konkreten Planungen, nur erste Ansätze. Die Frage ist doch: Was ist wichtig für eine funktionierende Innenstadt? Dabei müssen wir berücksichtigen, dass sich die Innenstadt in den kommenden zehn Jahren verändern wird. Womöglich wird der Handel abnehmen zu Gunsten von mehr Gastronomie und Veranstaltungen. Das müssen wir bei der Verkehrsplanung berücksichtigen.

Stichwort Klimawandel: Der dritte Dürresommer kündigt sich an. Stadtwald und Straßenbäume leiden. Droht Hannover ein Kahlschlag?

Die extremen Wetterbedingungen – Trockenheit und Starkregenfälle – setzen den Bäumen zu. Wir haben schon vor Jahren Anpassungsstrategien vorbereitet. Wir reichern den Boden mit Granulat an, erweitern Wurzelräume und pflanzen Bäume, die dem Klima besser gewachsen sind. Die Eilenriede wird es auch in den nächsten zehn bis 20 Jahren noch geben; aber wie stark sich der Klimawandel auf die Eilenriede auswirken wird, kann niemand vorhersagen.

Wie läuft’s mit dem grünen OB? „Sehr angenehm“

Frau Tegtmeyer-Dette, Ihr Chef Belit Onay gehört der gleichen Partei an wie sie. Ist das für Sie als Erste Stadträtin ein Vor- oder ein Nachteil?

Die Zusammenarbeit mit Belit Onay ist sehr angenehm. Er sagt klar, was er will und was er nicht will. Weil er ebenfalls den Grünen angehört, sieht uns die Öffentlichkeit stärker in einer gemeinsamen Verantwortung als es bei seinem Vorgänger der Fall war.

Grüne Macht im Rathaus: Interims-Rathauschefin Sabine Tegtmeyer-Dette mit Belit Onay am Abend der siegreichen Stichwahl. Quelle: Moritz Frankenberg

Die Suche nach drei neuen Dezernenten gestaltet sich schwierig. Onay hat den Kandidaten der SPD für das Baudezernat abgelehnt, jetzt verzögert sich das Verfahren um Monate. Die dringend nötige Arbeitsentlastung – auch für Sie beim Gebäudemanagement - rückt in weite Ferne. Sind Sie jetzt sauer auf den OB oder auf die SPD?

Politik ist manchmal ein schwieriges Geschäft; die politische Konstellation hat sich durch die OB-Wahl verändert, und auf die neue Situation muss sich die Ratspolitik sicher erst einmal einstellen. Dafür habe ich Verständnis. Für uns Dezernentinnen, die nun schon lange fehlende Kolleginnen ersetzen müssen, ist diese Verzögerung allerdings eine große Belastung. Ich hoffe sehr, dass die Ratspolitik sich bald einigt und wir neue Kolleginnen bekommen, mit denen wir die Arbeit teilen können. Das würde uns persönlich und auch der Stadt guttun, denn viele Aufgaben wollen erledigt werden; dazu brauchen wir eine vollständige Mannschaft.

Im Sommer kommenden Jahres läuft Ihre Amtszeit aus. Wollen Sie sich erneut zur Wahl stellen?

Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen.

Von Andreas Schinkel und Heiko Randermann