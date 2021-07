Hannover

Für die sechs Gesprächsteilnehmer ist die Situation alles andere als ungewohnt: Per Videokonferenz hat die HAZ sie zusammengebracht, moderiert von den Redakteurinnen Saskia Döhner und Bärbel Hilbig. Es nehmen teil:

Gerald Blödorn. Der 46-Jährige ist Vater des zehnjährigen Lennart.

Damian Wessel. Der 18-Jährige geht in den 12. Jahrgang des Kaiser Wilhelm- und Ratsgymnasiums und ist Schülersprecher der Schule.

Gloria Walters. Die Elftklässlerin ist Schülersprecherin der IGS Südstadt.

Christian Hofmann. Er ist seit 20 Jahren Grundschullehrer und unterrichtet an der Grundschule Salzmannstraße.

Sonja Otto. Die 50-Jährige ist Mutter von vier Kindern.

Markus Wolter. Er ist Lehrer an der IGS Südstadt.

Zurück in den Schulalltag – wie ist es gelaufen?

Wie haben Sie nach dem langen Lockdown die Rückkehr in die Schule und den Regelunterricht mit der ganzen Klasse erlebt?

Gerald Blödorn: Unser Sohn war unglaublich glücklich, seine Jungs und Mädchen wiederzutreffen. An der Grundschule gab es ja keine Videokonferenzen, deshalb hat er viele Mitschüler lange gar nicht gesehen. Ich habe gemerkt, was für eine Rolle Schule im Leben eines Kindes einnimmt.

Ich habe gemerkt, wie wichtig Schule im Leben eines Kindes ist: Gerald Blödorn (46) mit Larissa Thesen (45) und Lennart (10) Quelle: Katrin Kutter

Damian Wessel: Ich habe mich echt gefreut. Ich hatte echt viel Langeweile und nur noch wenig soziale Kontakte. Ich habe gemerkt, dass ich Leute um mich herum brauche. Die Schule ist die Chance, wieder eine feste Struktur zu bekommen.

Ich habe gemerkt, dass ich Leute um mich herum brauche: Damian Wessel (18) vor dem Kaiser-Wilhelm-und-Ratsgymnasium, er geht in den 12. Jahrgang und ist Schulsprecher. Quelle: Katrin Kutter

Christian Hofmann: Grundschüler brauchen den Kontakt zu Lehrern und Mitschülern. Das kann auch das Wechselmodell nicht auffangen. Wir machen kaum Videokonferenzen, weil wir dann eher die Eltern unterrichten. Je jünger unsere Schüler sind, desto begieriger waren sie auf die Schule.

Gloria Walters: Ich musste meinen Abschluss der 10. Klasse im Wechselunterricht machen. Es war komisch, die ganzen Aufgaben allein zu Hause ohne Freunde neben sich zu bearbeiten. Ich habe besser gelernt, mit dem Laptop und Sozialen Medien umzugehen. Im Großen und Ganzen bin ich froh, wieder im Präsenzunterricht zu sein, denn ich bin sehr kommunikativ und auf Menschen ausgerichtet.

Ich bin ein kommunikativer Mensch: Elftklässlerin Gloria Walters, die auch Schulsprecherin der IGS Südstadt ist, freut sich, dass es jetzt wieder Präsenzunterricht gibt. Quelle: Katrin Kutter

Sonja Otto: Meine Kinder konnten kaum glauben, dass es wieder Präsenzunterricht geben sollte, und das jeden Tag. Sie haben sich vorher teils mit Kumpels Themen erarbeitet. Das Lernen zu Hause war anders als das Lernen in der Schule, es war mehr Lernen im eigenen Tempo, vielleicht auch etwas unstrukturierter. Meine Kinder haben ihre Fächer sortiert, in der Schule geht das ja nicht. Manches, was ihnen nicht so lag, haben sie auf später verschoben, anderes schon vorgearbeitet. Aber wenn in der Schule ein Fach auf dem Stundenplan steht, kann man das nicht verschieben. Ich glaube, Kinder und Jugendliche haben die feste Struktur zu schätzen gelernt, die Schule bietet.

Markus Wolter: Am meisten habe ich mich gefreut, die Schüler wiederzusehen. Durch die vollen Klassen nehmen aber leider die Konflikte zu. Es ist ein Riesenunterschied, ob 30 oder 15 Kinder im Unterricht sind. Manche Schüler sind im Lockdown aufgeblüht, haben mehr Leistung gezeigt und machen jetzt wieder weniger. Andere haben eine Krise durchlitten und sind jetzt wieder voll dabei. Was mir nicht gefällt: Die Maskenpflicht ist aufgehoben und wir sind inklusive Schulbegleitern und Förderlehrkraft mit 34 Menschen in einem Raum, der gerade einmal acht mal neun Meter groß ist.

Treten in den Klassen mehr Konflikte auf, weil die Schüler so lange nicht mehr in Gemeinschaft waren?

Christian Hofmann: Es haben sich durch das Wechselmodell in der Grundschule zwei getrennte Gruppen entwickelt. Das soziale Miteinander ist eine große Baustelle.

Das soziale Miteinander ist die große Baustelle: Christian Hofmann ist seit 20 Jahren Grundschullehrer, er unterrichtet an der Grundschule Salzmannstraße. Quelle: Florian Petrow

Wie findet die Klasse wieder zusammen?

Christian Hofmann: Wir haben ein sehr gutes Konzept für Sozialtraining, bei dem die Schüler lernen, über Gefühle zu sprechen. Aber das konnten wir im vergangenen Jahr ja gar nicht üben. Nach vielen Jahren merken wir plötzlich, dass im Miteinander etwas fehlt. Die Kinder sind draußen auf dem Schulhof nur in ihrem Jahrgang unterwegs. Das sind bei uns zwei Klassen. Eigentlich müsste das gut klappen, aber so rund läuft das nicht. Pausenaufsicht zu machen, ist anstrengend und richtig doof, sonst war das immer schön. Wir erklären die Regeln immer wieder, obwohl die längst bekannt sein sollten. Aber die Kinder sind nicht achtsam mit den Spielsachen, deshalb können wir sie gar nicht mehr ausleihen. Es funktionieren viele Dinge nicht mehr.

Ohne Termine kommt der Ferienflow

Wie erleben das die Schüler? Ist das Miteinander eine Baustelle?

Damian Wessel: Wir haben uns alle wieder gut verstanden. Ich habe aber eine Freundin, die wegen der Schnelltests nicht zur Schule geht. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie Anschlussprobleme bekommt, denn die Gruppendynamik entwickelt sich weiter.

Gloria Walters: Bei uns im Jahrgang freuen wir uns alle, uns wiederzusehen. Wir sind ziemlich eng miteinander. Auch im Lockdown hatten wir Kontakt mit anderen Klassen.

Vereint am Bildschirm(v. li. oben im Uhrzeigersinn): Sonja Otto, Christian Hofmann, Damian Wessel, Gerald Blödorn, Gloria Walters und Markus Wolter und die HAZ-Redakteurinnen Saskia Döhner und Bärbel Hilbig. Quelle: Katrin Kutter

Sonja Otto: Unsere Kinder sind durch die große Familie gut sozialisiert. Im Lockdown war es ein Bonus, dass wir Zeit zusammen hatten, abends Spiele rausgepackt haben. Den Kindern war auch klar: Wir Eltern sind da, wenn sie Fragen zur Fugenanalyse, zu Brönstedt-Säure-Base oder zum Dehnungs-H haben. Sie selbst haben ganz gerne die Spülmaschine ausgeräumt oder Wäsche aufgehängt, weil das eine Abwechslung war. Sie hatten schon Disziplin, aber ohne Termine kamen sie irgendwann in einen Ferienflow. Vieles war ausgereizt, sie sehnten sich nach Struktur.

Durch die große Familie gut sozialisiert: Sonja Otto (50) mit ihrem Ehemann Markus Otto (52) und den Kindern Antonia (25), Simon (17) und Gabriel (10). Sohn Raffael fehlt auf dem Bild, weil er für das Technische Hilfswerk auf einem Noteinsatz beim Hochwasser in NRW ist. Quelle: Katrin Kutter

Markus Wolter: Die gymnasiale Oberstufe macht einen großen Unterschied. Konflikte nehmen ab, je länger die Schüler zusammen sind und erwachsener werden.

Konflikte nehmen ab, wenn die Schüler erwachsener werden: Markus Wolter ist Lehrer an der IGS Südstadt. Quelle: Katrin Kutter

Gerald Blödorn: Wir hatten das Glück, dass unser Kind mit seiner Klasse zum Abschluss auf Klassenfahrt gehen konnte. Das war für unseren Sohn nach diesen vielen Entbehrungen ein ganz wichtiges Erlebnis.

Lernen auf Distanz – wie hat das funktioniert?

Viel ist über Leistungsabfall in der Coronazeit gesprochen worden. Habt Ihr Schüler was gelernt?

Damian Wessel: Schwierig, muss ich zugeben. Für mich ist das Wichtigste der Kontakt zu den anderen Schülern und den Lehrern. Im Homeschooling schreibt man einen Text aus Büchern ab und dazu, was einem einfällt. Und das ist nicht immer viel. In manchen Fächern wird man echt abgehängt, und dann braucht man ja auch noch die Disziplin, das Ganze durchzuziehen. Ich denke, bei vielen ist da eine große Lücke aufgetreten.

Haben die Kinder im Homeschooling überhaupt etwas gelernt? Die Redakteurinnen Saskia Döhner (re.) und Bärbel Hilbig notieren die Antworten der Gesprächsteilnehmer. Quelle: Katrin Kutter

Gloria Walters: Ich muss mich anschließen. Ich habe die Aufgaben, so gut es geht, abgearbeitet, abgeschickt und fertig. Vieles habe ich schnell wieder vergessen, weil wir uns nicht darüber unterhalten haben. Ich habe die Aufgaben nicht so verinnerlicht wie im Präsenzunterricht.

Markus Wolter: Was weißt Du denn noch aus unseren Klassenarbeiten in Religion im 9. Jahrgang? Es ist doch nicht so, dass Ihr alles behalten würdet, was Ihr in der Schule lernt. Das Schöne ist doch, dass Ihr Kompetenzen erlernt – also die Fähigkeit, mit vorhandenem Wissen umzugehen –, und nicht, dass Ihr euch alle Inhalte merkt. In der Videokonferenz mit Jahrgang 11 haben wir in Werte und Normen ähnlich coole Gespräche geführt wie in Präsenz.

Gloria Walters: Natürlich erinnere ich mich nicht eins zu eins. Aber ich kann viel mehr zu Themen sagen, die wir in der Schule diskutiert haben. In Videokonferenzen sind wir in einer komischen Situation. Teilweise sind die Bildschirme aus, dann sehe ich kaum die Reaktionen der anderen. Wenn wir zusammen in der Klasse sind, kann ich besser einschätzen, wie es ankommt, was ich sage. In Online-Diskussionen haben sich aber Schüler, die sonst leise sind, getraut, etwas zu sagen. Der Vorteil ist die lockere, entspannte Atmosphäre, wenn man zu Hause in einem sicheren Umfeld ist.

„Aus dem Homeschooling bleibt nichts hängen“: Zwölftklässler Damian Wessel. Quelle: Katrin Kutter

Damian Wessel: Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich im Homeschooling bin. Ich kann in der Konferenz am Handy sein, was ablesen, aber es bleibt nichts hängen.

In Krisenzeiten kann man nicht die gleiche Leistung bringen wie sonst, findet Gesamtschullehrer Markus Wolter (32). Quelle: Katrin Kutter

Markus Wolter: Ich wollte ein bisschen provozieren. Es ist naiv, in Krisenzeiten die gleiche Leistung abzuverlangen wie sonst. Es ist Quatsch, das Abitur und Klausuren schreiben zu lassen.

Sonja Otto: Nach meiner Ansicht haben die Kinder im Homeschooling sehr wohl Inhalte gelernt. Die Schüler haben auch schätzen gelernt, dass die Fragen, die Mitschüler in der Klasse stellen, sie weiterbringen. Um uns herum ist die Welt aus den Fugen geraten. Kinder hatten Angst um ihre Eltern und Großeltern, aber sollten Leistung bringen wie sonst auch.

Gerald Blödorn: Natürlich wurde im Lockdown weniger gelernt. Grundschulkinder brauchen starke Begleitung beim Lernen. Da kam es sehr auf die Eltern an. Viele konnten ihre Kinder aber nicht begleiten, weil Homeoffice keine Option war. Nehmen Sie zum Beispiel Ärzte oder Busfahrer – die können nicht nebenbei zu Hause ihre Kinder unterrichten.

„Grundschulkinder brauchen starke Begleitung beim Lernen“: Gerald Blödorn ist Vater eines Viertklässlers. Quelle: Katrin Kutter

Christian Hofmann: Der erste Lockdown war tödlich. Kinder, die schon lesen konnten, haben es wieder verlernt. Es wird Jahre dauern, diese Lücken zu schließen. Das Unterrichtsgespräch ist so wichtig, weil es Kindern Tiefe und Hintergrund liefert. Wir konzentrieren uns jetzt im Unterricht auf die Kernkompetenzen, Deutsch, Mathematik. Wir wussten schon vorher, dass Schule in Deutschland dann klappt, wenn das Elternhaus mitarbeitet. Dieses Riesenproblem ist größer und deutlicher geworden. Es gibt noch keine Lösung für die, die finanziell schlechter gestellt sind, für Eltern, die selbst nicht helfen können.

Markus Wolter: Je höher die Klassenstufe, desto effektiver war der Lernerfolg im Distanzunterricht. Für Schüler in der Oberstufe war es schon mal eine Vorbereitung auf die Universität. Schülerinnen und Schüler haben digital viel gelernt, sie können jetzt an Videokonferenzen teilnehmen, Ordnerstrukturen auf ihren Laptops und Tablets erstellen. Das sind Kompetenzen, die wir vorher gar nicht vermitteln konnten, weil uns die digital-technische Ausstattung fehlte. Die Jugendlichen haben auch Selbstorganisation gelernt.

Zeigen nicht gerade die Bestnoten im Abitur 2021, dass die Schüler doch viel gelernt haben in der Pandemie?

Christian Hofmann: Wir machen da gerade wieder alles fest an den Leistungsstarken. Aber was ist mit dem anderen Ende? Es wird ganz viele geben, die einen schlechten oder gar keinen Bildungsabschluss machen.

Was sollte Schule aus der Krise lernen?

Brauchen wir nach der Corona-Krise andere Formen von Leistungskontrolle? Sollten Klassenarbeiten ganz gestrichen werden?

Gerald Blödorn: Ein kompletter Verzicht wäre sehr mutig. Ich hätte ein ungutes Gefühl damit.

Gloria Walters: Nach dem Homeschooling kam eine Arbeit nach der anderen, zwei bis drei Arbeiten die Woche waren normal, das war schon sehr viel Stress. Man wusste beim Lernen gar nicht, womit man anfangen sollte. In nicht so wichtigen Fächern sollte man mehr auf Ersatzleistungen setzen.

Damian Wessel: Klausuren sollten nicht ganz entfallen, denn es gibt immer Schüler, die schriftlich viel besser sind als mündlich.

Markus Wolter: Ich würde auch Klassenarbeiten nicht komplett streichen wollen, aber ich würde mich freuen, wenn es mehr Erfolgserlebnisse für Schüler gebe. Warum gibt es nicht mehr fächerübergreifende Projekte? Warum baut man nicht gemeinsam mal ein Haus auf dem Schulhof? Von diesen Erlebnissen würde ich mir mehr im Schulalltag wünschen, nicht bloß irgendwelche Noten, die auf dem Papier stehen.

Sonja Otto: Schüler brauchen Klassenarbeiten, allein schon, um mit einem Thema abzuschließen und ein neues zu starten. Wollen Kinder sich nicht auch mit anderen vergleichen und wissen, wo sie stehen? Da sind Klassenarbeiten hilfreich. Man erkennt seine Stärken und Schwächen. Jetzt habe ich wahrscheinlich alle Schüler schwer enttäuscht.

Kinder brauchen Klassenarbeiten, allein schon um mit einem Thema abzuschließen: Die vierfache Mutter Sonja Otto. Quelle: Katrin Kutter

Sie sitzen ja auch als Mutter hier in der Runde.

Sonja Otto: Ja, aber ich war auch mal Schülerin.

Was ist falsch gelaufen in der Corona-Pandemie?

Sonja Otto: Kinder und Jugendliche haben sehr lange verzichtet zugunsten der älteren Bevölkerung. Jetzt ist es wichtig, dass wir den Fokus auf die Kinder richten. Sie sind nicht geimpft und verdienen unseren Schutz. Wir brauchen Förderprogramme, den Einbau von Luftfiltern in den Klassen. Dass der Rat vor einer Entscheidung in die Sommerpause geht, will ich nicht hören. Wir haben bereits jetzt viele Schulformwechsler. Kommt da eine große Welle auf uns zu? Auch die Berufsorientierung fiel flach. Ich wünsche mir sehr, dass die Politik Geld in die Hand nimmt und die Kinder gut unterstützt.

Christian Hofmann: Es ärgert mich, dass die Stadt nicht sehr achtsam mit ihren Schulen umgegangen ist, Fenster lassen sich nicht öffnen. Es ist sehr peinlich, was sich Bund und Land leisten. Jetzt ist ein Karton mit iPads für die Lehrer angekommen, das hat mehr als ein Jahr gedauert. Wer richtet sie ein, wer administriert sie?

Markus Wolter: Die Regierung hat viele Milliarden in die Wirtschaft gepumpt und im Vergleich unerhört wenig für die Bildung getan. Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer der Krise. Wir durften für Videokonferenzen nur noch die App Schulen-Hannover nutzen. Es dauerte keine 15 Sekunden, bis einer rausgeflogen ist, was für alle frustrierend war. Der Datenschutz hat einen höheren Stellenwert als dass der Unterricht gut läuft. Deswegen durften wir Zoom, Jitsi und andere funktionierende Tools nicht mehr nutzen.

Gibt es auch etwas Positives aus der Corona-Zeit, was man beibehalten sollte?

Christian Hofmann: Wir haben das Klassenlehrerinnenprinzip wiederbelebt. Wir haben aufgepasst, dass die Kolleginnen in ihrer Kohorte, also ihrem Jahrgang, bleiben und nicht so viel springen. So wächst die Bindung zu dem Jahrgang. Ich finde es gut, dass es weiter Corona-Selbsttests gibt, bei uns sind auch Kinder ohne Symptome positiv auf Corona getestet worden. Die Landesregierung hat mit viel Ruhe gehandelt, sehr bedacht, manchmal auch ein bisschen langsam. Das war aber gut.

Gerald Blödorn: Mal losgelöst von Schule, viele Menschen haben gemerkt, dass Homeoffice etwas Gutes sein kann, nicht ausschließlich, aber als ergänzende Komponente zur Arbeit im Büro. Das macht Menschen gesünder, zufriedener und Arbeitgeber attraktiver.

In der Corona-Krise haben sich viele Lehrkräfte sehr um die Schüler bemüht, das sollte auch so bleiben: Gloria Walters (18). Quelle: Katrin Kutter

Gloria Walters: Viele Schüler fanden es gut, dass sich die Lehrer so um den Kontakt zu ihnen bemüht haben, und sie wünschen sich, dass dies auch in normalen Zeiten so bleibt.

Markus Wolter: Mir hat das Szenario B sehr gut gefallen, in den halben Lerngruppen hatte ich monatelang keinen einzigen Konflikt. Keinen einzigen. Krass, im normalen Unterricht habe ich täglich mehrere Konflikte. In den kleinen Gruppen sind die Beziehung und die gegenseitige Wertschätzung fantastisch. So können Lehrkräfte Schüler und Schülerinnen besser in den Blick nehmen. Wir sollten offen sein für individuelle Lösungen. Einige Schüler können im Homeoffice bessere Leistungen erbringen. In den höheren Klassenstufen sollte man das mehr ermöglichen.

Gloria Walters: Auch aus Schülersicht war der Wechselunterricht viel entspannter. Es tut gut, auch mal einen Tag zu Hause zu sein statt jeden Tag pünktlich in die Schule kommen zu müssen. Ich fände es gut, wenn die höheren Jahrgänge mal zuhause arbeiten könnten.

Sonja Otto: Ich habe es als Mutter auch so erlebt, dass die Kinder die kleineren Lerngruppen besser fanden. Es wäre schön, wenn künftig nicht mehr 30 oder 31 Schüler in einer Klasse säßen, sondern nur 15, 16. Natürlich weiß ich, dass wir jetzt nicht auf einen Schlag alle Klassen halbieren können, dafür fehlen uns die Räume und das Personal, aber schön wäre es schon.

Mit welchem Gefühl gehen Sie ins neue Schuljahr?

Immer neue ansteckendere Corona-Varianten und keine Impfungen für Kinder unter 12 - wie blicken Sie aufs neue Schuljahr? Oder anders: Mit welchen Gefühlen gehen Sie ins neue Schuljahr?

Gerald Blödorn: Vorsichtig optimistisch, da die Impfquote steigt. Wir steuern auf einen Bundestagswahlkampf zu, Dinge, die nicht zu Lockerungen führen, sind in solchen Phasen nicht besonders beliebt. Wir dürfen aber nicht mit der Wachsamkeit nachlassen. Ich bin froh, dass wir in Niedersachsen einen stabilen Kurs fahren.

Damian Wessel: Ich bin auch optimistisch und hoffe, dass sich viele der Regeln auf Dauer noch lockern. Mein persönlicher Traum wäre, dass die Schule irgendwann wieder so wird, wie sie mal war. Dass wir nicht mit Masken herumrennen müssen, dass wir uns nicht alle zwei Tage testen lassen müssen.

Sonja Otto: Gespannt vorsichtig, verhalten optimistisch. Es macht mir schon Sorge, was die Delta-Variante anrichten wird, es sind ja auch schon neue Mutationen unterwegs. Wir sind jetzt schon so weit und relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen. Ich hoffe, dass wir alle weiter so zusammenhalten, um auch gut durch Herbst und Winter zu kommen.

Christian Hofmann: Mit Blick auf die Grundschule bin ich eher ein bisschen angespannt, weil wir mit den Kindern zu tun haben, die nicht geimpft sind, auch wenn das Kollegium größtenteils durchgeimpft ist. Die Diskussion um die Lüftungsgeräte hätte viel eher geführt werden müssen. Es ist alles zu spät, so wie Umbaumaßnahmen oder Anschaffungen in der Stadt laufen, ist das in zwei Jahren da. Ich hoffe wirklich, dass die Schüler jeden Tag kommen können, in der Grundschule ist das unendlich wichtig. Für die ist das Homeschooling nichts, die brauchen uns Lehrer, die brauchen die Erklärung, die Unterstützung, die Ermutigung.

Für Grundschüler ist Homeschooling nichts: Christian Hofmann ist Lehrer an der Grundschule Salzmannstraße. Quelle: Florian Petrow

Gloria Walters: Ich hoffe auch, dass sich das Schulleben wieder normalisiert und wir keine Masken mehr tragen müssen. Es wird ungewohnt, aber schön sein, wieder Gesichter zu sehen.

Von Saskia Döhner und Bärbel Hilbig