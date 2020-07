Frau David, die Region Hannover hat gerade erst Zahlen zum Thema Kinderschutz vorgelegt, die eigentlich erfreulich klingen. Die Zahl der Menschen, die eine Fachberatung machen, weil sie eine Kindeswohlgefährdung vermuten, steigt. Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen ist sogar gesunken. Jetzt kommt heraus, dass es in Missbrauchsfällen wie in Bergisch Gladbach 30.000 Täterspuren gibt – und im Fall Münster Spuren bis nach Hannover weisen. Wie passt das zusammen?

Mich freut, dass die Zahl der Fachberatungen steigt. Das bedeutet, dass Fachkräfte in der Schule, in den Kitas für sexuellen Missbrauch sensibilisiert sind. Sie haben nämlich oft Angst, bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung anzurufen, weil sie fürchten, eine Lawine ins Rollen zu bringen, die sie nicht mehr stoppen können.

Auch ältere Fälle geraten ins Blickfeld

Auch bei der Stadt Hannover hat sich zwischen 2018 und 2019 die Zahl der Fachberatungen von 351 auf 543 erhöht. Aber dennoch: Mit Blick auf die neuen Täterspurenzahlen klingt das doch absurd wenig. Setzen wir die richtigen Hebel an, um Täter zu fassen?

Zunächst: Die Zahl der Fälle von digitaler sexueller Gewalt steigt, das erleben wir auch bei Violetta. Die enormen Zahlen aus Bergisch Gladbach haben aber vor allem damit zu tun, dass die Strafverfolgungsbehörden in NRW personell erheblich aufgestockt worden sind. Jetzt ploppen Fälle auf, die man zuvor nicht zu fassen bekam, auch erheblich ältere Fälle. Das zeigt einfach, wie stark wir von sexuellem Missbrauch an Kindern umgeben sind. Wir Fachberatungen gegen sexualisierte Gewalt wissen schon lange, dass in unserem direkten Umfeld Mädchen und Jungen allen erdenklichen Formen sexualisierter Gewalt ausgeliefert sind – ohne dass es irgendjemand merkt oder wahrhaben will.

Warum ist es so schwer, Täter zu finden?

Im Fall des zehnjährigen Jungen aus Münster, der schrecklichste sexuelle Gewalt erdulden musste, ist kaum vorstellbar, dass niemand etwas merkte.

Gerade dass ihm Dinge passiert sind, die niemand sich vorstellen kann, hat ihm möglicherweise den Mund verschlossen. Möglicherweise hätte man ihm sogar tatsächlich nicht geglaubt, weil man sich nicht vorstellen kann, dass Menschen Kindern so etwas antun.

Die Polizei in Münster hat eindringlich an die Bevölkerung appelliert, Anzeichen für Missbrauch nicht zu ignorieren. Die Täter gingen zur Arbeit, die Kinder in die Kita, zur Schule. Warum ist es offenbar dennoch so schwer, sie zu finden?

Weil sie fast immer zwei Gesichter haben. Das eine ist eben das des Kinderverstehers, des netten Nachbarn, des Entlasters für die Familie, das eines Menschen, bei dem man sich Missbrauch keinesfalls vorstellen kann. Täter bahnen ihre Taten zudem in den meisten Fällen langsam an. Das macht es den Kindern schwerer sich zu öffnen, wenn es zum Missbrauch kommt.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Da ist der nette Nachbar, der gute Freund der Familie oder der liebevolle Onkel, der viel für eine überlastete Familie macht. Irgendwann bietet er den Eltern an, abends auf das Kind aufzupassen, damit sie Zeit für sich haben. Dem Kind bietet er an zu duschen – und trocknet es auf eine sexualisierte Weise ab. Er guckt, ob es sich wehrt, oder den Übergriff zulässt, weil es verwirrt ist und nicht weiß, wie es sich wehren kann. Wenn es ihn also scheinbar zulässt, macht er das häufiger, irgendwann duscht er mit dem Kind, irgendwann fasst er es an. Für das Kind wird es immer schwerer, sich zu offenbaren. Es glaubt, es sei schuld, weil es scheinbar ja schon lange mitgemacht hat.

Wie ermutige ich ein Kind, über Missbrauch zu sprechen?

Nun gibt es aber auch viele hilfsbereite Menschen, die keine Sexualstraftäter sind. Wie kann man sie von Kindesmissbrauchern unterscheiden?

Da sind wir alle gefordert. Man muss in die umgekehrte Richtung denken. Die Frage ist nicht unbedingt: Wer in meiner Nähe ist ein Täter, sondern wie kann ich ein Kind ermutigen, über Missbrauch zu sprechen. Da kommt neben der Strafverfolgung wieder die Fachberatung ins Spiel. Man kann Erziehern, Lehrern, eine Haltung vermitteln, die Opfern hilft. Ich stehe dir zur Verfügung, wenn du reden willst, ich glaube dir, du bist nicht schuld. Wenn man das signalisiert, fasst ein traumatisiertes Kind irgendwann vielleicht den Mut zu reden. Die Bekämpfung von sexuellem Missbrauch ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle angeht und für die wir uns alle einsetzen müssen.

Zur Person Barbara David ist Geschäftsführerin der Fachberatungsstelle Violetta. Die Diplom-Sozialpädagogin hat den Trägerverein 1988 mitbegründet. Die Anlaufstelle für Opfer sexueller Gewalt beriet allein 2019 in 494 Fällen. Laut aktuellem Kinderschutzbericht der Region Hannover wurden 2019 bei 536 Minderjährigen und deren Familien Gefährdungseinschätzungen vorgenommen, knapp 270 weniger als im Vorjahr. 2019 gab es 410 telefonische Fachberatungen und damit rund 200 mehr als im Gründungsjahr 2015 der Fachberatung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen der Region und der Landeshauptstadt. In Hannover wurden laut Stadtverwaltung im vergangenen Jahr 543 Beratungen durch die Fachberatung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen geführt. Die Anzahl der in Anspruch genommenen Beratungen hat sich seit 2015 mehr als verdoppelt.

