Frau Tegtmeyer-Dette, am Donnerstag erleben Sie Ihre letzte Ratsversammlung als Dezernentin, eine Sitzung von sechs bis sieben Stunden, die bis zum späten Abend dauert. Werden Sie die Redeschlachten vermissen?

Es gibt einiges im Rathaus, das ich nicht vermissen werde – die sehr langen Ratssitzungen gehören dazu. Die inhaltlichen Auseinandersetzungen über die Themen im Rat sind bereits alle in den Fachausschüssen gelaufen. In der Ratsversammlung wird dann häufig noch einmal ausführlich diskutiert – ein bisschen Showtime. Für mich sind das lange Tage, weil ich bereits um 7.30 Uhr im Büro bin.

Ende Juli endet ihre achtjährige Amtszeit als Dezernentin und Erste Stadträtin. Haben Sie die Koffer schon für einen Erholungsurlaub gepackt?

Noch nicht, denn für mich und meinen Mann geht es erst Ende August los. Dann reisen wir zum Königssee bei Berchtesgaden. Ich freue mich schon auf Ruhe und Erholung, vor allem aufs Ausschlafen.

Dafür dürften Sie im Ruhestand viel Zeit haben. Aber mal ehrlich: Eigentlich hätten Sie sich doch gerne um eine zweite Amtszeit beworben, wenn Sie Erste Stadträtin und damit Stellvertreterin des Oberbürgermeisters geblieben wären. Die SPD forderte aber, dass Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) den Stellvertreterposten bekommt und setzte sich damit durch.

Darüber ist viel spekuliert worden. Wahr ist: Die Entscheidung gegen eine zweite Amtszeit habe ich sehr bewusst getroffen. Ich wollte kürzertreten, weil die Jahre sehr anstrengend waren. Und selbst wenn die SPD mich als Erste Stadträtin mitgewählt hätte, hätte ich mich nicht anders entschieden.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sie mit einer Führungsposition beim Flughafen Hannover liebäugelten. Was hat Sie bewogen, diesen Weg nicht weiterzuverfolgen?

Der Wechsel zum Flughafen war keine ernsthafte Option für mich. Klar ist aber auch: Wenn der langjährige Flughafenchef Raoul Hille in den Ruhestand geht, dann geht viel Wissen verloren und das in einer Zeit, in der sich der Flughafen aufgrund der Corona-Pandemie in einer schweren Krise befindet. Wer immer den Posten künftig bekleidet, muss sich großen Herausforderungen stellen.

Hat es sich eigentlich bewährt, Umwelt und Wirtschaft in einem Dezernat zusammenzuführen?

Auf jeden Fall. Wenn wir etwas für den Klimaschutz tun wollen, müssen wir die Unternehmen ins Boot holen. Wir müssen ihnen verständlich machen, dass sich Investitionen in Ökologie auch wirtschaftlich rechnen. Ich freue mich, dass sich viele große Firmen Hannovers zusammen mit der Stadtverwaltung regelmäßig an einen Tisch setzen und über Nachhaltigkeit sprechen.

„Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten“: Eine Messstation für Luftwerte in Linden. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Blicken wir zurück. In den vergangenen Jahren hat vor allem die Luftverschmutzung die Gemüter bewegt. Viel ist über Stickstoffdioxid und EU-Grenzwerte diskutiert worden, über Umweltzonen und Fahrverbote für Dieselautos. Jetzt werden die Grenzwerte eingehalten. Haben Sie einfach nur abgewartet, bis umweltfreundlichere Motoren auf den Straßen unterwegs sind?

Nein. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um die Grenzwerte für Stickstoffdioxid einzuhalten. Dazu gehört, den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen, etwa durch die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen. Auch unsere Investitionen in den Radverkehr tragen dazu bei, dass weniger Autos unterwegs sind und sich folglich die Stickstoffdioxidkonzentration reduziert. Die Liste der Maßnahmen haben wir auch der Deutschen Umwelthilfe vorgelegt und konnten so einen Vergleich abschließen und damit verhindern, dass ein Gericht in Hannover andere Maßnahmen in Hannover wie zum Beispiel Fahrverbote für Dieselautos verlangt.

Auf der anderen Seite werden in Hannover immer mehr Fahrzeuge zugelassen.

Das ist richtig. Insgesamt gibt es zu viele Autos in der Stadt. Das ist im Falle von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren nicht nur schädlich für die Umwelt, Autos brauchen auch zu viel Platz. Hannover ist eine Stadt mit Entfernungen, die gut mit dem Fahrrad oder dem öffentlichen Nahverkehr zu bewältigen sind.

Wie will die Stadtverwaltung erreichen, dass weniger Autos durch die Straßen kurven? Etwa durch eine City-Maut?

Nein, dafür sind die rechtlichen Voraussetzungen nicht gegeben. Nach meiner Einschätzung müssten unter anderem die Rahmenbedingungen für den Radverkehr verbessert werden, etwa durch günstigere Ampelschaltungen. Berufspendler sollte man überzeugen, wenigstens einmal in der Woche einen Kollegen oder eine Kollegin mitzunehmen, der oder die sonst mit dem eigenen Auto fahren würde.

„Wir sind froh, wenn wir die Umweltzone abschaffen können.“ Quelle: Katrin Kutter (Archiv)

Eine Ihrer Maßnahmen im Kampf gegen die Luftverschmutzung ist doch überholt: die Umweltzone. Wann wird sie endlich abgeschafft?

Vorsicht. Wir müssen sichergehen, dass die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid weiterhin eingehalten werden. Bisher war das nur im vergangenen Jahr der Fall, dem Corona-Jahr mit deutlich geringerem Verkehrsaufkommen. Wir warten jetzt die Messdaten des laufenden Jahres ab, und dann wird das Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, zuständig für die Messungen, eine Prognose erstellen. Und glauben Sie mir: Wir sind froh, wenn wir die Umweltzone abschaffen können. Sie kostet uns viel Verwaltungsarbeit.

Stichwort Klimawandel: Hannover hat mehrere Hitzesommer und Trockenperioden erlebt. Straßenbäume und Eilenriede leiden. Wird Hannover noch in zehn Jahren so grün sein wie heute?

Die Bäume in Straßen und Parks können wir Schritt für Schritt durch resistentere Arten ersetzen. Aber um die Eilenriede mache ich mir wirklich Sorgen. Das Grundwasser sinkt ab, die Bäume sind geschwächt. Daran ändern auch die Regenfälle im Frühjahr nichts. Umso mehr muss uns das motivieren, dass Hannover bis 2035 eine klimaneutrale Stadt wird.

Seit Jahren leidet die Eilenriede an der Dürre. Quelle: Irving Villegas (Archiv)

In Ihrer Amtszeit hat Hannover Boomzeiten und eine massive wirtschaftliche Krise erlebt. Wo liegt unterm Strich das größte Problem für die städtischen Wirtschaftsförderer?

Seit Jahren mangelt es an Gewerbeflächen. Hannover ist eine wachsende Stadt, und es gibt eine starke Konkurrenz um freie Flächen etwa für Wohnungsbau, neue Schulen und Kitas. Zwar haben wir in Misburg das ehemalige Neurag-Derag-Gelände, aber das gehört nicht der Stadt und muss mit sehr viel Aufwand saniert werden.

Was kann die Stadt tun, um den Mangel zu bekämpfen? In die Peripherie gehen?

Tun wir schon. Logistikfirmen benötigen meist große Flächen. Wenn ein solches Unternehmen auf uns zukommt, helfen wir dabei, Grundstücke im Umland zu finden. Besser eine Firma siedelt sich in Wunstorf an, als dass sie der Region Hannover den Rücken kehrt.

In den letzten Monaten Ihrer Amtszeit waren Sie nicht mehr Chefin des Gebäudemanagements. Der Fachbereich gehört nun zum Baudezernat. Haben Sie drei Kreuze gemacht, als Sie den Bereich losgeworden sind?

Ihre Frage zielt vermutlich darauf ab, dass Projekte des Gebäudemanagements immer mal wieder in die Schlagzeilen gerieten ...

... wir denken an die Bauverzögerungen bei der Regionsleitstelle am Weidendamm, an das seit Jahren eingerüstete Bauamt und an das alte Bürgeramt Leinstraße, das kürzlich saniert wurde, obwohl es in zwei Jahren abgerissen werden soll.

Grundsätzlich ist es doch so: Die Kommunen sind chronisch unterfinanziert und gezwungen zu sparen. Da überlegt man sich, ob man ein Schwimmbad schließt oder die Sanierung eines Gebäudes, das noch nutzbar ist, verschiebt. Als ich 2013 das Gebäudemanagement übernahm, kamen beinahe täglich neue Auflagen des Gesetzgebers hinzu. Der Brandschutz wurde verschärft, der Anspruch auf einen Kita-Platz kam hinzu, und dann brauchten die Schulen mehr Platz, weil das Abi nicht mehr nach acht, sondern nach neun Jahren absolviert werden sollte. Das alles mussten wir umsetzen. Und glauben Sie mir: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind mit sehr viel Engagement bei der Arbeit.

Der Bau der Regionsleitstelle hat sich deutlich verzögert. Quelle: Rainer Dröse

Frau Tegtmeyer-Dette, Sie sind ein leidenschaftlicher Fan von Hannover 96. Gehen Sie nächste Saison wieder ins Stadion?

Na klar, sobald das unter Corona-Bedingungen wieder möglich ist. Ich freue mich schon auf das erste Heimspiel am 31. Juli um 13.30 Uhr gegen Hansa Rostock.

Zur Person Sabine Tegtmeyer-Dette ist 2013 zur Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Hannovers gewählt worden. Zuvor war sie als Prokuristin bei der Üstra beschäftigt. Seit Mitte der Achtzigerjahre ist Tegtmeyer-Dette Mitglied der Grünen. Aufgewachsen ist die inzwischen 60-Jährige in Stade. Studiert hat sie zunächst Germanistik und Politologie in Hannover, später machte sie berufsbegleitend ihren Abschluss zur Diplom-Verwaltungswirtin. Tegtmeyer-Dette lebt in Ricklingen und ist mit dem bekannten Kommunalpolitiker Michael Dette verheiratet.

Von Andreas Schinkel