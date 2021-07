Herr Casdorff, von 2003 bis 2017 sind im Zoo Hannover 18 asiatische Elefanten zur Welt gekommen. Die Geburten wurden stets gefeiert, die Jungtiere waren immer Publikumsmagneten. Warum gibt der Zoo die Zucht der Dickhäuter auf?

Ob wir das für immer tun, steht noch gar nicht fest. Wir bauen die neue Laufhalle für unsere Elefanten so, dass sie sowohl für Muttertiere und ihren Nachwuchs als auch für Bullen in Junggesellenverbänden geeignet ist. Richtig ist, dass wir unsere derzeitige Herde bis 2024 abgeben und dann zunächst einen Altbullen sowie vier bis fünf Jungbullen halten wollen.

Welchen Grund gibt es dafür?

Für asiatische Elefanten existiert seit 1991 ein Zuchtprogramm mit dem Ziel, die genetisch gesunde Population der Tiere zu erhalten, die in menschlicher Obhut leben. Mittlerweile sind auch Dank der Erfolge in Hannover der Bestand asiatischer Elefanten und die genetische Diversität in zoologischen Gärten gesichert, aber wir müssen jetzt das Wachstum bremsen. Es wird sonst künftig nicht mehr gelingen, alle Elefanten, insbesondere die Bullen, unterzubringen.

Können Sie Zahlen nennen?

Allein in Europa leben derzeit mehr als 300 Elefanten in 72 Zoos und Tierparks. Davon sind 97 Bullen. Die Herausforderung besteht in den nächsten Jahren darin, das zu managen. Zuletzt wurden jährlich im Schnitt 15 Elefanten in den Zoos geboren. Das Europäische Zuchtprogramm EEP empfiehlt, die Zahl auf elf zu senken. Ein weiterer Aspekt ist, dass Elefantenhaltung wegen der gestiegenen Anforderungen viel Geld kostet.

Elefantenbulle Nikolai mit einem seiner Jungen in Hannovers Zoo. Quelle: Alexander Körner (Archiv)

Der besondere Zuchterfolg von Bulle Nikolai

Warum wird die Zucht dann nicht generell für eine Weile ausgesetzt?

Das EEP sieht vor, dass künftig eine Kuh nur noch alle sieben Jahre trächtig werden soll. Das stellt bereits eine Herausforderung dar. Werden sie nicht regelmäßig gedeckt, werden sie unfruchtbar. Das soll auch vermieden werden.

Hannovers Elefantenzucht hat durch den potenten Bullen Nikolai Furore gemacht. Hätte man nicht in anderen Zoos die Zucht aussetzen können?

Das passiert ja. Nikolai hat seinen Beitrag zum Arterhalt geleistet und seine Gene sind weit verbreitet. Daher lebt er mittlerweile im Zoo von Münster auf dem Altenteil. Er wird keinen Nachwuchs mehr zeugen. Zweitens sind wir nicht alleine in der Zoowelt, sondern arbeiten mit den anderen über das EEP und andere Organisationen und Verbände zusammen. Da gibt es Austausch und Empfehlungen. Diese zu blockieren, bringt nichts, zumal Tiere niemals als Eigentum eines einzelnen Zoos zu betrachten sind.

Es könnte sich aber auf die Besucherzahlen auswirken, wenn es künftig keine kleinen Elefanten und den entsprechenden Medienrummel um sie mehr gibt...

... aber man muss auch verdeutlichen, wofür ein Zoo steht. Es geht natürlich auch um Naherholung und Erlebnis, aber das sind die Verpackungen. Elementar sind heutzutage Bildungsangebote über Wildtiere, der Artenschutz und die Forschung.

Elefantenjunge sind für die Zoo ein Zuschauermagnet – und deshalb auch wirtschaftlich wichtig. Quelle: Frank Wilde (Archiv)

Erlebnis-Zoo? Bildungs-Zoo? Was ist gewollt?

Der Tierpark in der Eilenriede nennt sich aber Erlebnis-Zoo und nicht Bildungs-Zoo. Haben Sie mal überlegt, das zu ändern?

Nein, denn diese Bezeichnung ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir haben über einen Untertitel nachgedacht, aber uns ist noch nichts wirklich Zündendes eingefallen. Eines ist mir übrigens noch wichtig.

Das wäre?

Es ist keineswegs so, dass Bullen nicht spannend für das Publikum sind. Die Interaktion zwischen ihnen ist hoch dynamisch, gerade junge Tiere sind in ihrer Lernphase und probieren viel aus. Außerdem verändern sich die Gruppen regelmäßig, da neue Elefanten kommen und ältere die Gruppe verlassen. Es bleibt also spannend im Dschungelpalast.

Das EEP oder wer mit wem darf Für knapp 200 Tierarten gibt es ein Europäisches Erhaltungszuchtprogramm, kurz EEP. „Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um eine riesige Ahnentafel mit angeschlossener Partnervermittlung für bedrohte Tierarten“, erklärt es Zoo-Sprecherin Simone Hagenmeyer. 350 Tierparks beteiligen sich am EEP, das es mittlerweile Arten von A wie Addax-Antilope bis Z wie Zwergflusspferd gibt. Jeweils ein Zoo führt das Zuchtbuch, in dem alle wichtigen Daten wie Geburtsdatum, Geburtsort oder Stammbaum über jedes einzelne Tier aufgeführt sind. In Hannover liegen die Zuchtbücher für Addax-Antilopen und Rothalsstrauße, das für die asiatische Elefanten führt der Zoo Rotterdam. Die Zoos züchten zu eigenen Zwecken, weil Jungtiere Publikumsmagneten sind. Sie tun es aber auch für die Arterhaltung. „Mehr als 50 Tierarten sind oder waren in der Natur ausgestorben, haben aber in Menschenobhut überlebt“, teilt der Verband der Zoodirektoren mit. Die geringen Restpopulationen einiger Arten – manchmal sind es nur ein gutes Dutzend Tiere – bringen aber ein Problem mit sich: Es ist sehr aufwendig, Inzuchten zu vermeiden, also Paarungen unter Blutsverwandten. Diese führen zu Erbkrankheiten und zu einer höheren Sterblichkeitsrate bei Jungtieren. Die Zuchtbücher sind die Arbeitsgrundlage für die Koordinatoren, die letztlich entscheiden, wer mit wem darf im Reich der Zootiere.

