Hannover

Erst vor wenigen Wochen wurde die Förderschule Auf der Bult eröffnet – doch zahlreiche Baumängel machen den Unterricht in vielen Bereichen kaum möglich. Was sagen die Eltern zum Baupfusch an der Schule ihrer Kinder? Wir haben bei Jennifer Pischel, der stellvertretenden Schulelternratsvorsitzenden, nachgefr...