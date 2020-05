Herr Schwerk, wie groß ist eigentlich die Gefahr, dass Kinder an Covid-19 erkranken?

Diese Frage lässt sich anhand der vorliegenden Daten noch nicht klar beantworten. Es gibt aber Hinweise dafür, dass Kinder im Falle einer Infektion oft gar keine oder nur geringe Symptome aufweisen. Nach all dem, was wir – Stand heute – wissen, ist das Risiko für schwere Krankheitsverläufe bei Kindern deutlich geringer als bei Erwachsenen. Das zeigt zum Beispiel ein europäisches Melderegister, an dem auch die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) beteiligt ist. Unter anderem haben neben Deutschland auch Kliniken aus England, Spanien, Italien und Schweden mitgemacht. Bis zum 21. April 2020 wurden hier 590 mit Corona infizierte Kinder registriert. Nur sehr wenige davon, weit unter 10 Prozent, waren so krank, das sie in einer Klinik aufgenommen werden mussten. Von diesen war wiederum nur ein Bruchteil so schwer betroffen, das sie intensivpflichtig waren, und die Zahl der Kinder, die beatmet werden mussten, kann man an einer Hand abzählen. Todesfälle wurden hier nicht registriert.

Anzeige

„Kein Kind mit Asthma ist an Covid-19 erkrankt“

Heißt das, Kinder erkranken selten schwer?

Weitere HAZ+ Artikel

Mein Kenntnisstand ist: Sie erkranken nur sehr selten schwer, selbst wenn sie an chronischen Lungenerkrankungen leiden. Ich bin an der MHH beispielsweise für chronisch kranke und lungentransplantierte Kinder zuständig, bei Erwachsenen wären das Risikogruppen. Mir ist aber kein lungentransplantiertes Kind mit einer schweren SARS-CoV-2-Infektion bekannt, auch keines mit Mukoviszidose und erst recht keines mit einem Asthma, an dem ja in Deutschland 5 bis 10 Prozent der Kinder erkrankt sind. Weltweit nicht.

Heißt das, Kinder mit solchen Vorerkrankungen dürfen in die Kita oder in die Schule?

Ja, wenn beispielsweise Eltern von Kindern mit Asthma bei mir anrufen und fragen, ob ihr Kind wegen des Infektionsrisikos zu Hause bleiben muss, wenn die Schule wieder losgeht, sagen wir: Sie können in die Schule. Die Risikofaktoren bei Erwachsenen sind nicht auf Kinder übertragbar. Kinder haben offenbar ein größeres Risiko schwer an einer Grippe zu erkranken oder sich mit anderen Viren anzustecken, die es seit vielen Jahren in unserer Umgebung gibt. Und dennoch durften Kinder mit chronischen Erkrankungen auch vor der Covid 19-Krise die Schule besuchen, wenn sie entsprechende Schutzmaßnahmen, die sich von den aktuellen kaum unterscheiden, eingehalten haben.

Keine an Corona erkrankten Kinder an der MHH

In den Medien ist aber immer wieder sogar von Todesfällen die Rede ...

Mir persönlich ist trotz meiner regelmäßigen Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt kein Kind bekannt, das wegen Covid-19 gestorben ist. Es stimmt, dass in den Medien von Todesfällen bei Kindern mit SARS-CoV-2-Infektion berichtet wird. Aber es ist unklar, ob sie tatsächlich an Covid-19 gestorben sind oder mit dem Virus infiziert waren, tatsächlich aber an etwas anderem gestorben sind.

Wie viele Kinder oder Jugendliche mit Covid-19 wurden bislang an der MHH behandelt?

Null.

Kinder übertragen den Virus

Wie stark übertragen Kinder den Virus? Sind sie tatsächlich die Virenschleudern, für die manche Experten sie halten?

Ich nehme schon an, dass Kinder durchaus infektiös sind, aber nicht infektiöser als Erwachsene. Wir müssen zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgehen, dass sich ähnlich viele Kinder wie Erwachsene mit dem neuen Corona-Virus anstecken. Viele von ihnen reagieren darauf aber nur mit etwas Husten oder Schnupfen. Oder sie zeigen überhaupt keine Symptome. Sie können dennoch andere anstecken. In welchem Ausmaß sie das tun, weiß man bislang nicht. Interessant ist aber: Es gibt Hinweise darauf, dass Kinder sich überwiegend von Erwachsenen anstecken, nicht von Kindern. Mir sind zum Beispiel keine großen Ausbrüche von Corona-Infektionen in einer Kita bekannt. Wenn dort Kinder infiziert waren, hatten sie sich in der Regel in der Familie angesteckt und das Virus dann in die Kita getragen.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas