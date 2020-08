Herr Osten, Sie sind Medizinhistoriker und kennen sich mit Seuchen vergangener Jahrhunderte aus. Gerade sammeln Sie Objekte zur Corona-Zeit. Was bringen Ihnen die Leute?

Die Idee war, dass Menschen Dinge aufheben und fotografieren, die sie mit der Pandemie in Verbindung bringen. Es war ja klar, und wird es immer mehr, dass uns das Virus lange begleiten wird. Die Maske ist natürlich das große Objekt dieser Seuche. Wir haben Fotos vom Pflegepersonal auf Intensivstationen, die mit entgeistertem Blick diese Berge von abgelegten Einmalkitteln festgehalten haben. Kinderzeichnungen sind dabei. Briefe von Erzieherinnen an Eltern und ihre Kinder, manche mit fast schon literarischer Qualität. Schilder geschlossener Geschäfte, die klar machen, dass Inhaber nicht freiwillig zugemacht haben. Es ist eine volkskundliche Aufgabe, weil deutlich wird, wie Menschen mit Erkrankungen umgehen.

Ein Sektionssaal im Medizinhistorischen Institut am UKE in Hamburg. Quelle: Achim Kirchhof, UKE

Haben Sie in der Gegenwart der Corona-Pandemie bereits die Vergangenheit entdeckt?

Aber ja. Nehmen wir mal die Pest. Unser Begriff ,Pass’ hat seinen Ursprung in der Seuche, er kommt von passoa porto, was die Erlaubnis für Güter und Personen meint, nach der Quarantäne den Hafen zu verlassen. Das haben sich die Venezianer vor 400 Jahren ausgedacht. Ein sehr effektives Dokument, es bedeutet, dass der Staat ins Krankheitsgeschehen eingreift und Kontrolle ausübt. Die ersten öffentlich angestellten Ärzte waren Pestärzte, die erkennen sollten, ob die Seuche heraufzieht.

Heimatrecht hieß: Versorgung nur dort, wo man herkam

Isolation von Infizierten war ein früher Versuch, Krankheiten einzudämmen?

Ganze Gebiete waren von Isolierung betroffen, wie heute, als Heinsberg abgeriegelt wurde, nachdem dort Corona ausgebrochen war. Vor einigen Jahrhunderten hatte die Kleinstaaterei in Deutschland sogar den Vorzug, dass ein Fürst seine Grenzen dichtmachen konnte und damit Pestausbrüche kontrollieren konnte. In Frankreich hat die Seuche bisweilen verheerender gewütet als in Deutschland, wo es Flecken auf der Landkarte gab, die nicht so sehr betroffen waren.

Hatte der Umgang mit Infizierten auch damit zu tun, ob eine Seuche therapierbar ist?

Das hat bei der Pest noch keine Rolle gespielt, es gab ja kein Gegenmittel. Interessant wird es mit Beginn des 18. Jahrhunderts, da ist das medizinische Versorgungssystem unserem heutigen schon sehr ähnlich. Nehmen wir die Krätze um 1830. Da nisten Milben in warmen Körperregionen, zum Beispiel zwischen den Fingern. Es juckt furchtbar. Wer sich infizierte, musste in ein Krankenhaus. Damals herrschte in Deutschland das Heimatrecht. Das hieß: Versorgt wurde man nur da, wo man herkam. Das führte dazu, dass Tagelöhner, die an Krätze litten, von Gaststätte zu Gaststätte zogen, um nach Hause zu kommen, und in jeder dieser Gaststätten breitete sich die Krätze weiter aus. Bayern hat das erkannt und dann gesagt: Ihr werdet behandelt, wo ihr arbeitet.

Philipp Osten vor dem Foto eines frühen Krankenzimmers. Quelle: Achim KIrchhof, UKE

Also eine Art von Reiseverbot, und immer wieder der Versuch, Kontakte zu begrenzen. Welche Seuche ist dabei am ehesten mit der Corona-Pandemie zu vergleichen?

Die spanische Grippe. Heute wissen wir, dass ein Virus aus dem Tierreich der Erreger war. Aktuelle Pandemiepläne des Robert-Koch-Instituts basieren wesentlich auf Erfahrungen in den USA, die Krankheit einzudämmen: vorbeugende Schulschließungen, Maskenpflicht, öffentliche Kontaktbeschränkungen. In Deutschland wurden Schulen erst geschlossen, als alle Lehrer krank waren. Nehmen wir Hamburg im Oktober 1918: Straßenbahnen fuhren nicht mehr, weil als erstes Fahrer und Schaffner erkrankten, die viel Kontakt mit Fahrgästen hatten. Anders als heute brach auch die Telekommunikation zusammen, weil Telefonistinnen dicht beieinander saßen und sich gegenseitig infizierten.

Senat verschwieg Ausbruch von Cholera

Immer wieder wird während der Coronakrise über die Frage diskutiert, welche wirtschaftlichen Einschränkungen zumutbar sind, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Kennen Sie vergleichbare Debatten aus der Geschichte?

Das konnte man gut während der Cholera-Epidemie 1892 beobachten. Die Stadt Hamburg zögerte lange, den Ausbruch überhaupt öffentlich zu machen. Die Kaufleute im Senat fürchteten massive Einbußen, sollte der Hafen unter Quarantäne gestellt werden. Man kann sagen: Das waren Cholera-Idioten.

Hört sich ähnlich an wie Ischgl 2020. Der Rubel musste noch ein paar Tage rollen, obwohl es bereits Warnungen vor sich ausbreitenden Infektionen gab. Erst dann wurde der Ort abgeriegelt.

Auch in Hamburg wurde der Hafen schließlich vom kaiserlichen Gesundheitsamt geschlossen und erlebte seinen Shutdown. Ökonomie und Seuche, das gehörte immer zusammen. Man hatte auch vorher lange gezögert, mit einer teuren Kläranlage für sauberes Trinkwasser zu sorgen, weil es lange Zeit hieß, Cholera sei eine Krankheit, die, falls sie überhaupt ausbreche, aus dem Boden kommt. Das Ergebnis war eine unglaublich hohe Sterblichkeitsrate. 8000 Tote, fast die Hälfte aller Erkrankten starb. Auf einer Karte war später deutlich zu sehen, wie viele Tote und Erkrankte es in Hamburg gab: Das Blatt war voller roter und schwarzer Punkte. Im angrenzenden preußisch regierten Altona traf die Cholera viel weniger Opfer. Das war der schlagende Beweis, dass es sich lohnte, Trinkwasser zu filtern, auch wenn es teuer war.

Bürgerkomitees halfen Erkrankten

In Hamburg gab es während der Cholera-Zeit Bürgerkomitees. Was haben die gemacht?

Ähnlich wie heute waren das Ehrenamtliche, viele Handwerker waren darunter. Cholerakranke wurden isoliert und brauchten Menschen, die sie versorgten. Sanitätskolonnen durchstreiften die Stadt, um in Wohnungen Kalk in die Wasserkästen zu kippen, in denen die Trinkwasserleitungen mündeten. In der Folge der Cholera kam es in Hamburg zu einer einschneidenden Reform der Armenhilfe. Unter anderem wurde Armengeld nicht mehr von Wirten ausgezahlt. Man fürchtete, es werde in den Kneipen gleich wieder vertrunken. Nun wurden Frauen als Armenpflegerinnen eingesetzt.

Erinnern Sie aktuelle Erscheinungen wie etwa Widerstand gegen politische Entscheidungen zur Corona-Eindämmung an frühere Proteste?

Das ist häufig so gewesen. Als in Heidelberg Weihnachten 1958 die Pocken ausbrachen, hielten sich viele Leute nicht an Quarantänevorschriften. Da musste die Polizei die Uniklinik abriegeln. Es gab auch eine massive Gegnerschaft, als in den 1890er-Jahren Diphterieimpfungen eingeführt wurden. Das waren aber keine Proteste im Sinne von geordneten Demonstrationen.

Was kann man aus der Seuchenhistorie lernen für die Coronakrise?

Manchmal ist der Keim der gefährlichere, der keine größeren Symptome hervorruft. Mers und SARs zum Beispiel wurden auch deshalb schnell eingedämmt, weil die Leute unmittelbar nach der Ansteckung erkrankten oder sogar gestorben sind. Bei Covid-19 haben Infizierte tagelang oder nie Symptome und stecken deshalb andere an. Aber am wichtigsten ist: Vorbeugung ist die beste Therapie.

Zur Person Prof. Philipp Osten, Jahrgang 1970, ist seit knapp drei Jahren Direktor des Medizinhistorischen Museums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Leiter des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin. Vor seiner Arbeit in der Hansestadt habilitierte er an der Universität Heidelberg über die Geschichte des Schlafs. Weitere Schwerpunkte sind Patientengeschichte und Fürsorgepolitik im 19. und 20. Jahrhundert. Osten ist Autor von Fachbüchern und Verfasser zahlreicher Aufsätze.

Interview: Gunnar Menkens

Von Gunnar Menkens