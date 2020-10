Frau Pold, warum lassen sich manche Obdachlose wie Jim nicht helfen, obwohl sie so verelendet sind?

Sie leben schon so lange auf der Straße, sie finden einfach nicht mehr ins System zurück. Obdachlose, die so extrem verwahrlost sind, zumeist sind es Männer, haben sich oft körperlich so aufgegeben, dass sie sich bewusst gar nicht mehr wahrnehmen. Möglicherweise sind sie seit vielen Jahren sucht- oder alkoholabhängig, möglicherweise auch noch psychisch krank. Sie haben kein Körpergefühl mehr und keine Krankheitseinsicht. Was wir als schlimm empfinden, Schmutz, Gestank, nehmen sie gar nicht mehr wahr. Wenn wir ihnen im Tagestreff der Caritas anbieten zu duschen, macht ihnen das manchmal sogar Angst.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich habe einen Obdachlosen im Tagestreff der Caritas immer wieder gefragt, ob er nicht endlich einmal duschen will. Nach langen Bitten war er bereit. Glaubte ich zumindest. Tatsächlich hat er sich im Bad eingesperrt und eine halbe Stunde im Duschraum gekauert. Er wollte es nicht.

Warum?

Die Körper von sehr verwahrlosten Obdachlosen sind oft total ausgemergelt, ausgezehrt. Wenn sie sich aus ihren vielen Lagen Anziehsachen gepellt haben, fühlen sie sich schutzlos, nackt, ihnen ist kalt. Wenn sie geduscht haben, sind die Haare vielleicht noch nass, die neuen Klamotten sitzen nicht wie eine zweite Haut – so wie die alten, gewohnten, wenn auch schmutzigen. Was wir neu und sauber finden, ist ihnen unangenehm, fremd.

Könnte es nicht helfen, gerade wenn jemand psychisch krank zu sein scheint, wenn man ihn in die Psychiatrie einweist oder zumindest medikamentös einstellt?

Solange jemand noch seinen freien Willen äußern kann, solange er sich selbst oder andere nicht gefährdet, geht das nicht. Es ist bei uns im Grundgesetz verankert: Jeder darf sein Leben so gestalten, wie er es möchte.

Viele Experten sagen, gerade extreme Verwahrlosung hat in der Corona-Krise noch zugenommen. Nehmen Sie das auch so wahr?

Definitiv. Obdachlose sind auf der Straße sowieso täglich hohem Stress ausgesetzt: Woher bekomme ich mein Essen, woher möglicherweise Alkohol, Drogen, wo kann ich im Warmen sitzen, wo schlafen? In der Corona-Krise sind so viele Hilfsangebote reduziert, da ist alles noch viel schwieriger. Bei uns in den Tagestreff passen beispielsweise normalerweise 48 Leute. Unter Hygieneregeln mit Abstand sind es gerade einmal zwölf. Dass wir dauernd lüften, mögen viele Obdachlose auch nicht.

Was kann man tun?

Man muss dafür sorgen, dass es genug Hilfsangebote in der Stadt gibt, und immer wieder auf die Menschen zugehen. Aber ich denke, die Gesellschaft muss es auch aushalten, dass manche Menschen sich nicht helfen lassen wollen.

Von Jutta Rinas