Herr von der Ohe, Ihre Arbeit als Kämmerer Hannovers hat sich komplett gewandelt. Hatten Sie zuvor noch von Jahr zu Jahr Rekordeinnahmen für die Stadt verbuchen können, müssen Sie jetzt angesichts der Corona-Krise den Mangel verwalten. Macht Ihnen der Job noch Spaß?

Meine Arbeit bereitet mir noch uneingeschränkt Freude. Aber Sie haben Recht: Der Bundesfinanzminister hat bereits vor der Corona-Krise gesagt, dass die fetten Jahre vorbei seien. Jetzt trifft der Satz umso mehr zu. Der Reiz meiner Arbeit besteht nun unter deutlich erschwerten Voraussetzungen darin, Rahmenbedingungen mitzugestalten, die eine positive Entwicklung der Stadt weiter möglich machen.

Wie schlimm steht es um die Stadtfinanzen. Ist Hannover demnächst pleite?

Nein, Hannover ist eine vermögende Stadt. Das war sie vor der Corona-Pandemie und wir werden dafür sorgen, dass sie es auch danach noch ist. Wir haben, in der Sprache der Unternehmen, ein Eigenkapital von sieben Milliarden Euro. Es ist nicht so, dass wir vor der Insolvenz stünden. Dennoch ist die Situation prekär. Die Corona-Krise belastet den Haushalt mit derzeit 330 Millionen Euro. Davon sind allein 280 Millionen Euro auf wegbrechende Steuereinnahmen zurückzuführen. Das ist ein Schlag ins Kontor.

Aber Bund und Land greifen der Stadt doch unter die Arme.

Es ist wichtig, dass Bund und Land die Kommunen in dieser Situation nicht alleine lassen, und die angekündigte Gewerbesteuerkompensation hilft uns. Aber sie fällt bei weitem nicht so aus, dass damit unsere finanziellen Probleme gelöst wären. Auch mit den Bundes- und Landeshilfen bleibt ein dickes dreistelliges Minus. Und was noch schlimmer ist: Die Krise wird nicht so plötzlich verschwinden wie sie gekommen ist. Wir werden die Auswirkungen viele Jahre spüren und einen langen Atem brauchen, um die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen

„Alle wirtschaftlichen Prognosen gehen davon aus, dass es 2021 eine signifikante Erholung geben wird“

Auf der anderen Seite erholt sich die Wirtschaft zumindest in Teilen wieder. Warum rechnen Sie mit einer so langen Durststrecke?

Sie haben es doch als Kämmerer in der Hand, bei den Ausgaben auf die Bremse zu drücken.

Es gibt zwei Expertenmeinungen. Die einen sagen: Bloß nicht gegen die Krise ansparen. Die anderen sorgen sich vor allem um die Stabilität der öffentlichen Haushalte. Berechtigt ist die eine wie die andere Position. Wirklich richtig wird es aber erst, wenn man beides zusammenführt. Wir werden in Hannover deshalb keinen Kahlschlag betreiben, gleichzeitig aber mit dem nächsten Haushalt einen Fahrplan vorlegen, wie wir finanziell wieder in die Spur kommen. Das ist ein Mittelfristziel. Derzeit sind wir Lichtjahre von einem ausgeglichenen Haushalt entfernt.

Das ist Axel von der Ohe Axel von der Ohe (43) ist seit drei Jahren Finanz- und Ordnungsdezernent der Stadtverwaltung Hannover. Zuvor war der promovierte Politikwissenschaftler bei der Regionsverwaltung beschäftigt und leitete dort den Bereich Zentrale Steuerung. Von der Ohe ist in Wolfsburg geboren und hat sein Abitur in Gifhorn absolviert. Studiert hat von der Ohe Politikwissenschaft und Germanistik an der Leibniz-Universität Hannover. Der 43-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Linden.

Mal konkret: Was bedeutet das für kostspielige Vorhaben wie den Neubau des Fössebads, die Sanierung des maroden Bauamts und den Umbau des Steintorplatzes?

Das ist Teil des noch laufenden internen Beratungsprozesses. Deshalb nur so viel: Die Finanzierung von Investitionen in die Infrastruktur war schon immer schwierig. Vieles von dem, was wünschenswert und manches, was eigentlich notwendig wäre, kann nicht oder nur mühsam umgesetzt werden. Trotzdem wissen wir um die enorme Bedeutung einer intakten Infrastruktur. Das Thema Investitionen wird deshalb gewiss ein zentraler Schwerpunkt bei der Haushaltsaufstellung sein.

Hannover will 2025 Kulturhauptstadt werden: „Hannover steht ohne Wenn und Aber zu dieser Bewerbung“, sagt von der Ohe – auch wenn geplante Ausgaben von 18 Millionen Euro eine Kraftanstrenung seien. Quelle: Christian Behrens

Sollte Hannover Kulturhauptstadt werden, ist dann noch Geld dafür übrig?

Wir sind da sehr klar: Hannover steht ohne Wenn und Aber zu dieser Bewerbung. Die geplante Ausgabe von 18 Millionen Euro ist eine Kraftanstrengung. Aber wenn die Stadt den Titel holt, ist das eine Riesenchance für den Standort insgesamt.

„Es nervt, wenn die Terminvorläufe so lang sind wie derzeit“

Als Ordnungsdezernent sind Sie Chef der Bürgerämter, der Kfz-Zulassungsstelle, der Ausländerbehörde und des Standesamts. Haben Sie in den vergangenen Wochen mal versucht, einen Personalausweis zu verlängern?

Natürlich weiß ich, dass viele Kunden aktuell unzufrieden sind mit unserer Leistungserbringung. Dafür habe ich Verständnis. Es nervt, wenn die Terminvorläufe so lang sind wie derzeit oder die Erreichbarkeit nur eingeschränkt funktioniert. Wir müssen die Kritik deshalb annehmen und die Dinge wieder ins Lot bringen.

Jetzt soll das Personal in den Behörden um insgesamt 20 Mitarbeiter aufgestockt werden. Auf diese Idee hätten Sie auch früher kommen können.

Wir haben bereits kurz nach dem Lockdown unser Personal aufgestockt. Wie wir feststellen mussten, hat das aber noch nicht gereicht. Ich bitte aber auch darum, sich einmal das ganze Bild zu vergegenwärtigen. Wir sind in einer Pandemie, kommen aus einer Phase des Lockdowns, in der wir gezwungen waren, sämtliche städtischen Dienststellen für den Kundenverkehr zu schließen. In den gut zwei Monaten, in denen die Ämter zu waren, sind allein in den Bürgerämtern 25.000 bis 30.000 Termine ausgefallen, in der Ausländerbehörde 12.000, in der Kfz-Zulassungsstelle 7000 und im Standesamt 2000. Die müssen wir jetzt nachholen, dadurch entsteht der Rückstau, der nicht über Nacht aufgelöst werden kann.

Aber hätten die Mitarbeiter nicht während des Lockdowns im Homeoffice weiterarbeiten und digitale Wege nutzen können?

Schon vor der Corona-Krise hat es Probleme in den Ämtern gegeben. Da läuft doch etwas grundlegend schief?

In der Tat müssen wir uns die Frage stellen, an welchen Stellen wir grundlegenden Optimierungsbedarf haben. Dazu gehört auch die Analyse, was wir aus der Krise lernen können. Das heißt konkret: Was können wir tun, um agiler und schneller zu werden?

Das klingt nach einer Verwaltungsreform

Ich bezweifele, dass wir mit dem Begriff große Begeisterung erzeugen. Aber im Kern geht es darum, dass wir mehr Lust auf Veränderungen machen. Dass wir experimenteller werden und mal etwas ausprobieren, ohne gleich Angst vor dem Scheitern zu haben. Wir müssen das tun, wozu uns die Krise genötigt hat – die ausgetretenen Pfade auch einmal verlassen.

Sollte sich die Stadtverwaltung dafür Hilfe von außen holen, etwa eine Beratungsfirma oder einen Motivationscoach?

Wir haben bei den Kollegen vor Ort kein Motivationsproblem, das will ich betonen. Dennoch finde ich es richtig, auch auf Rat von außen zu setzen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke.

Sie haben einen städtischen Ordnungsdienst aufgebaut, der auf den Straßen nach dem Rechten sieht. Sollen die Ordnungshüter jetzt auch die Maskenpflicht in Bussen und Stadtbahnen durchsetzen?

Wir werden uns dem nicht prinzipiell verschließen. Ich bin dazu auch im Gespräch mit der Üstra und weiß daher, dass das Unternehmen die Personalressourcen für die Überwachung der Maskenpflicht deutlich stärken wird. Mein Eindruck ist, dass die ÖPNV-Unternehmen an dieser Stelle sehr professionell agieren und eine Unterstützung durch Polizei oder Ordnungsdienst möglicherweise nicht erforderlich werden wird.

„Auf der Limmerstraße sind Grenzen überschritten worden, zu viele haben sich unvernünftig verhalten“

Herr von der Ohe, Sie wohnen mit Ihrer Familie in Linden. Was halten Sie vom „Limmern“?

Ich habe viel Sympathie dafür, wenn Menschen den öffentlichen Raum nutzen, sich auf der Straße begegnen und plaudern. Und ich kann gut verstehen, dass bei vielen der Wunsch nach einer Rückkehr zur Normalität besteht. Tatsächlich ist es dafür aber zu früh. Wir alle miteinander müssen weiter mehr Rücksicht nehmen als sonst. An einigen Wochenenden hat das auf der Limmerstraße nicht funktioniert. Da sind Grenzen überschritten worden, zu viele haben sich unvernünftig verhalten. Ordnungsdienst und Polizei haben aber inzwischen zur Befriedung beigetragen und werden auch weiterhin genau hinschauen.

Von Andreas Schinkel