Prof. Luka Cicin-Sain, in den vergangenen Wochen sind Corona-Beschränkungen immer wieder gelockert worden, abgesehen von wenigen Hotspots geht die Zahl der Infizierten ständig zurück. Ist das Virus bald weg?

Das Virus ist nicht weg, an den Hotspots wie in Gütersloh oder Göttingen sieht man, dass es sehr schnell zurückkommen kann. Dass das Virus aber derzeit nicht im großen Stil zurückkommt, zeigt, dass hier in Deutschland die richtigen Maßnahmen getroffen wurden. Hier wurde das Gleichgewicht zwischen der Sicherheit für die Menschen und der Tragfähigkeit der Wirtschaft gewahrt. In anderen Ländern, die zu früh die Beschränkungen gelockert haben, kommt jetzt die zweite Welle.

Sie können beobachten, dass in den USA zum Beispiel in Texas oder Florida die Zahl der Infektionen steigt. Dort wird das Virus von den meisten Menschen nicht ernst genommen. Das ist hier in Deutschland anders.

„In anderen Ländern rollt die zweite Welle bereits“

Aber die Zahl der Infizierten sinkt, ist es da nicht an der Zeit, alle Beschränkungen zurückzunehmen? Solche Forderungen werden ja etwa von der niedersächsischen AfD vorgetragen?

Der Vorschlag der AfD ist völlig unüberlegt. Ich empfehle den Politikern, sich andere Länder anzuschauen, wo genau das gerade passiert ist. Dort rollt jetzt die befürchtete zweite Welle auf die Menschen zu. Wir müssen uns immer überlegen, wie hoch die Risiken sind. Es ist ja so: Wenn wir Masken tragen fühlen wir uns unwohl, wir können vielleicht nicht so gut atmen, wir können andere Menschen nicht so einfach auf der Straße erkennen. Aber wenn wir die Masken absetzen, gibt es das Risiko einer zweiten Welle. Das bedeutet, dass viele Menschen krank und viele Menschen sterben werden. Es sollte für eine Gesellschaft nicht allzu schwer sein, sich zwischen diesen beiden Alternativen zu entscheiden.

„In den Schulen muss es klare Regeln geben“

Niedersachsens Kultusminister weiß noch nicht, wie es nach den Sommerferien in den Schulen weitergeht. Stellen Sie sich vor, er würde Sie um Rat fragen. Was würden Sie ihm sagen?

Aus heutiger Sicht ist nachvollziehbar, dass die Schulen wieder geöffnet werden sollen. Wir alle möchten die Normalität, so gut wie möglich, wieder herstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir nach den Sommerferien in den Schulen und in den Kitas zu einem Normalbetrieb zurückkehren, wie wir ihn bis zum Februar hatten. Ich glaube, wir werden weiter einen eingeschränkten Betrieb haben, wie derzeit.

Und es muss in den Schulen weiterhin klare Regeln geben: Dazu gehören der Mundschutz und Abstandsregeln. Es ist im Moment noch immer so, dass wir uns herantasten müssen, welche Freiheiten wir uns leisten können. Dabei ist es wichtig, das richtige Maß zu finden.

Die Experten haben immer vor einer bevorstehenden zweiten Welle gewarnt, kommt sie nun oder nicht?

Eine zweite Welle kann kommen, wenn wir zu unvorsichtig werden. Man kann das gut in meinem Heimatland Kroatien sehen. Bei Beginn der Ausbreitung des Coronavirus hatte die kroatische Regierung zunächst sehr schnell gehandelt und weitreichende Maßnahmen beschlossen. Dann sollte die touristische Saison schnell beginnen, weil das Land vom Tourismus abhängig ist und einen großen wirtschaftlichen Schaden befürchtete. Aber die Lockerungen haben für einen Anstieg der Infiziertenzahlen gesorgt.

Jetzt verschärft Kroatien die Maßnahmen wieder, und bangt, ob die Touristen kommen werden. Eine zweite Welle, egal ob in Kroatien oder hier in Deutschland, gefährdet sowohl die Gesundheit der Menschen als auch die Wirtschaft. Dass wir in Deutschland keine zweite Welle haben, zeigt, dass die Politik gute Maßnahmen getroffen hat. Es kann auch sein, dass es in zwei, drei Monaten ganz anders aussieht.

„Eine feste Vorhersage ist schwer“

Manche sind erst in zwei Monaten im Urlaub, ist der Urlaub denn jetzt sicher?

Das hängt davon ab, wie sich die Lage in den einzelnen Urlaubsregionen entwickelt. Es kann sein, dass man zum Beispiel Mitte August auf Sylt mitten in der zweiten Welle drin ist. Genauso kann das in Südeuropa passieren. Eine feste Vorhersage ist aus heutiger Sicht genauso schwer wie eine Wettervorhersage für den 8. August.

Wie lange müssen wir noch mit dem Virus leben?

Wenn wir einen Impfstoff hätten, hätten wir in ein paar Monaten eine Immunität in der Bevölkerung. Aber das wird dauern. Ich hoffe es sehr, dass wir uns im Lauf der Zeit an das Tragen der Masken gewöhnen. Ich glaube, dass uns Corona noch das ganze Jahr und auch noch 2021 beschäftigen wird.

Wir könnten aber auch Glück haben und es wird ein Medikament entdeckt, das sehr wirksam ist und erkrankten Menschen gut hilft.

Luka Cicin-Sain studierte Medizin und Biomedizin Der gebürtige Kroate Luka Cicin-Sain studierte an der Universität seiner Heimatstadt Rijeka Medizin und erhielt 1996 seinen Doktortitel. Anschließend studierte er Biomedizin und legte, nach einem Forschungsaufenthalt in Schweden, 2001 sein Staatsexamen in Medizin am Gesundheitsministerium in Zagreb ab. Nach einem fünfjährigen Forschungsaufenthalt in den USA kam er 2010 als Leiter der Nachwuchsforschergruppe Immunseneszenz und Chronische Infektionen an das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI). Seit Juli 2016 leitet er die Arbeitsgruppe Immunalterung und Chronische Infektionen (IMCI). Seit 2019 ist er zudem Professor an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Cicin-Sain ist außerdem Mitglied des Zentrums für individualisierte Infektionsmedizin einer gemeinsamen Einrichtung des HZI und der MHH.

