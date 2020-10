Hannover

Frau Maurer, für die meisten Studierenden beginnt jetzt bereits das zweite Semester, in dem sie auf Distanz studieren müssen. Sie begegnen ihren Dozenten nicht, auch Treffen in Arbeitsgruppen sind wegen Corona schwierig. Merken Sie das in Ihrer Beratungsarbeit?

Seit wir ab Ende Mai wieder persönliche Gespräche anbieten, sind die Beratungsanfragen ganz massiv hochgeschnellt. Sie liegen viel höher als im vergangenen Jahr. Und wir gehen davon aus, dass der Bedarf konstant hoch bleiben wird, allerdings können wir uns ja auch nicht auf Erfahrungen der Vorjahre stützen. Zu Beginn der Pandemie hatten wir dagegen einen starken Rückgang erlebt.

Wie erklären Sie sich das?

Zu Beginn führte die Pandemie vorübergehend zu einer deutlichen Entschleunigung des Lebens. Prüfungen fielen aus. Studenten, die mit Stressproblemen gekämpft hatten, fühlten sich erleichtert. Gleichzeitig konnten wir nur per Telefon und Chat beraten. Die meisten wünschen sich aber ein persönliches Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Plötzlich brachen viele Jobs weg

Mit welchen Problemen kommen Studenten jetzt in die Beratung?

Sie leiden unter Vereinsamung, haben Schwierigkeiten, den Kontakt mit Kommilitonen aufrechtzuerhalten. Der Austausch über die Studienthemen im Seminar fehlt vielen. Daneben hatten etliche Studierende Probleme mit Internetverbindung und technischer Ausstattung. Plötzlich brachen viele Jobs weg, Studierende machten sich Sorgen um erkrankte oder gefährdete Angehörige. Die finanzielle Situation ist nach wie vor sehr schwierig. Und manche internationale Studenten konnten nicht nach Hause zurückkehren.

Was macht Studierenden besondere Schwierigkeiten?

Das allerhäufigste Problem sind die enorm gestiegenen Anforderungen an die Selbstorganisation und auch die Vereinzelung bis hin zur Vereinsamung. Durch die weitgehende Schließung der Hochschulen lernen Studierende für die Prüfungen allein statt in Lerngruppen. Der Austausch, das gegenseitige Abfragen sind erschwert. Vorlesungen und Seminare haben vorher eine klare Zeitstruktur vorgegeben. Die Studierenden verabredeten sich nach den Veranstaltungen in Arbeitsgruppen oder lernten an Arbeitsplätzen in den Hochschulen. Diese ganze Struktur fiel weg und das macht große Mühe.

Den Dozenten Fragen stellen

Haben Sie dafür einen Tipp?

Es hilft, sich selbst eine feste Tages- und Wochenstruktur zu geben. Ich rate dazu, die Vorlesungen dann zu verfolgen, wenn sie angesetzt sind. Die Bibliotheken sind wieder geöffnet. Studierende können sich dort einen Slot zum Lernen sichern. Das hilft schon.

Was raten Sie Erstsemestern, die in dieser erschwerten Situation mit dem Studium beginnen?

Das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich lege den Erstsemestern ans Herz, alles zu nutzen, um Kommilitonen und Lehrende kennenzulernen. Wir wissen, dass die soziale Einbindung ins Fach enorm wichtig ist für das Wohlbefinden und den Erfolg im Studium. Dazu gehören auch alle Angebote der Fachschaften, bei denen die Erstsemester live oder auch auf digitalem Weg in Kontakt kommen. Ganz wichtig: Erstsemester sollten sich trauen, den Dozenten Fragen zu stellen und sich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen, wenn auch digital, vernetzen.

An der Leibniz-Universität lief auch die Begrüßung der Erstsemester zum Wintersemester 2020/21 digital: Im Livestream stellten Absolvent Jan Sedelies, Uni-Präsident Volker Epping und Studentin Céline Beckhausen die Hochschule vor. Quelle: Marie-Luise Kolb/Leibniz-Universität

Vieles im Studium läuft jetzt über aufgezeichnete Vorlesungen, Chats, manchmal auch Konferenzschaltungen. In der Regel schalten dabei alle auch noch ihre Kameras aus. Was ist daran das Problem?

Bei diesen Konferenzen geht ungeheuer viel der Kommunikation verloren: Gestik, Mimik, Tonfall. Es ist sehr mühselig, dabei Zustimmung zu spüren. Wir fühlen uns in unserer Wahrnehmung beschnitten. Wenn wir dagegen gemeinsam in einem Raum sitzen, sehen wir, wenn andere nicken oder merkwürdig gucken. Im direkten Gespräch können wir sehr viel mehr emotionale Nähe herstellen – und das brauchen wir. Es gibt kaum etwas, das uns Menschen so motiviert und unser Wohlbefinden steigert wie der direkte Kontakt mit anderen Menschen.

Sind viele Studierende aus Hannover weg- und wieder zu ihren Eltern gezogen?

Ja, einige haben das gemacht. Ein Platz in der Wohngemeinschaft oder im Wohnheim ist teurer, so lassen sich Kosten sparen. Manche internationale Studenten können gar nicht erst zum Studium anreisen.

Trifft die besondere Lage manche Studierende besonders hart?

Bei Studierenden, die vorher bereits an einer psychischen Erkrankung gelitten haben, hat sich die depressive Stimmung in der ersten Zeit der Pandemie verstärkt. Treffen mit Freunden und andere soziale Aktivitäten, die gegen depressive Symptome wirken, fielen weg. Das hat sich jetzt durch die Lockerungen wieder verbessert. Insgesamt gelingt es den meisten Studierenden schon, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen. Sie vernetzen sich über Livechats und treffen sich mit Freunden und Lerngruppen.

Psychologische Hilfe für Studierende Christiane Maurer leitet seit zehn Jahren die Psychologisch-Therapeutische Beratung für Studierende (PTB) an der Leibniz-Universität. Die 47-Jährige ist Diplom-Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin. Mit ihrem Team berät Maurer rund 1000 deutsche und internationale Studierende pro Jahr – bei persönlichen und studienbedingten Problemen, Störungen, Krisen und Konflikten. Die Einrichtung ist Anlaufstelle für Studierende aller Hochschulen in Hannover – das waren zuletzt rund 48.000 Menschen.

Von Bärbel Hilbig