Malte Herwig ist Historiker und Autor des Buches „Die Flakhelfer – Wie aus Hitlers jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands führende Demokraten wurden“

Herr Herwig, in ihrem Buch „Die Flakhelfer“ beschäftigen Sie sich auch mit Aufnahmen in die NSDAP. Ist es möglich, dass jemand ohne eigenes Wissen Parteimitglied wurde?

Dass jemand ohne eigenes Wissen in die NSDAP aufgenommen werden konnte, ist ein Mythos aus der Nachkriegszeit. Lange haben auch Historiker verbreitet, dass ganze Gruppen von Hitler-Jungen automatisch in die Partei eingegliedert wurden, doch dafür gibt es keine Belege. Bis zum Kriegsende wurden Listen mit Aufnahmeanträgen in der Münchener Parteizentrale geprüft, und es musste eine eigenhändige Unterschrift des Antragstellers vorliegen.

Reagierte bestürzt: Rolf Zick will nichts von seiner NSDAP-Mitgliedschaft gewusst haben. Quelle: Ilona Hottmann

Warum beteuerten dann auch viele Prominente wie Walter Jens oder Siegfried Lenz später, sich nicht an ihre Mitgliedschaft erinnern zu können?

Ich habe viele Gespräche mit Zeitzeugen geführt. Bei einigen wenigen hielt ich es nicht für ausgeschlossen, dass sie mir – und sich selbst – etwas vorlogen. Andere aber hatten die NSDAP-Mitgliedschaft möglicherweise wirklich verdrängt. Sie versicherten glaubhaft, sich nicht mehr erinnern zu können.

Woraus resultierte diese Verdrängung?

Die Mitgliedschaft in der NSDAP wurde 1945 binnen kürzester Zeit von einer Auszeichnung zum Stigma, das man am liebsten tilgen wollte. Gerade bei jungen Menschen wurde die Erinnerung zudem durch die erlittenen Kriegserlebnisse überlagert. Die NSDAP hatte rund 10 Millionen Mitglieder, und die Mitgliedschaft bedeutet nicht automatisch, dass jemand ein Verbrecher war. Heute muss man auch die Umstände berücksichtigen, unter denen die ideologisch früh indoktrinierten jungen Menschen damals beitraten. Für Nachgeborene ist es leicht, immer das Richtige zu tun, wenn sie nie in Versuchung geführt werden.

Interview: Simon Benne

