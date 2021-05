Hannover

In Hannover und im Umland können die Corona-Beschränkungen ab kommenden Montag, 31. Mai, deutlich gelockert werden. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat für die Region am Sonnabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,3 ermittelt. Damit liegt der Inzidenzwert den fünften Werktag in Folge unter 50 – die entscheidende Voraussetzung für weitgehende Lockerungen.

Schulen können wieder normal öffnen

Unter anderem können die Schulen damit in den Regelbetrieb zurückkehren. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler werden wieder in voller Klassenstärke in den Schulen unterrichtet, die Zeit des Distanzlernens und der halben Lerngruppen ist vorbei. Außerdem entfällt die Testpflicht beim Einkaufen, und es sind auch wieder private Treffen in größerem Kreis erlaubt.

Für die offizielle, formelle Umsetzung muss die Region Hannover noch eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Veröffentlichung der Verfügung wird noch für diesen Sonnabend erwartet.

Von stk