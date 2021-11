Hannover

In der Region Hannover ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, für Menschen ohne Impfung fast fünfmal so hoch wie für Geimpfte. Das geht aus Zahlen des Gesundheitsamts der Region hervor. Die Experten haben für Dienstag, 16. November, eine Sieben-Tage-Inzidenz in Hannover und Umland von rund 141 ermittelt. Bei den Geimpften lag die Inzidenz demnach mit 66 deutlich unter dem Gesamtwert, bei den Ungeimpften mit 314 deutlich darüber. Am Dienstag hatte Regionspräsident Steffen Krach angekündigt, deutlich mehr impfen zu wollen.

Landesgesundheitsamt: Datenlage ist kompliziert

Der Wert werde aber nicht regelmäßig festgestellt, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt. Bei steigenden Fallzahlen sei die Ermittlung immer schwieriger. Im Unterschied zu anderen Bundesländern gibt es in Niedersachsen auch keine landesweite Unterscheidung der Inzidenzen zwischen Geimpften und Ungeimpften.

Der Sprecher des Landesgesundheitsamtes, Mike Wonsikiewicz, begründete das mit der unklaren Datenlage. Zum einen sei unklar, ob jemand mit einer Erstimpfung zu den Geimpften oder den Ungeimpften zu zählen sei, sagte er. Außerdem wisse man bei Patienten auf Intensivstationen nicht immer, wie ihr Impfstatus sei, weil sie nicht ansprechbar seien. Bei anderen scheitere die Information an sprachlichen Barrieren oder weil die Menschen sich nicht zu ihrem Impfstatus äußern wollen.

In Sachsen und Baden-Württemberg ist das Gefälle noch größer

In Bundesländern mit sehr hohen Inzidenzen im Süden und Osten Deutschlands sind die Unterschiede bei den Inzidenzen zwischen Geimpften und Ungeimpften besonders groß. Die deutlichsten Unterschiede zeigen sich in Baden-Württemberg und Sachsen. Im Südwesten lag die Inzidenz unter Ungeimpften bei 829 und unter Geimpften bei 44. Ein positiver Test gehört dort also mit 20-mal höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Ungeimpften als zu einem Geimpften. Ein vergleichbares Gefälle offenbart sich sonst nur in Sachsen. Die Inzidenz der Ungeimpften betrug dort zuletzt 1389, die Geimpften kamen auf 73.

Fast nur Ungeimpfte auf den Intensivstationen

Experten hatten zuletzt wiederholt darauf hingewiesen, dass die weit überwiegende Zahl der Covid-19-Patienten, die in den Kliniken derzeit auf den Intensivstationen lägen, nicht geimpft sei. Zwar würden dort auch geimpfte Covid-Patienten behandelt, diese hätten aber in fast allen Fällen eine Vorerkrankung. Die Experten sind sich einig, dass eine Impfung zudem sowohl die Gefahr einer Infektion mit dem Coronavirus senke, als auch die Wahrscheinlichkeit verringere, das Virus an andere weiterzugeben.

