Corona-Pandemie - Inzidenz in Hannover am dritten Tag in Folge über 35: Das ändert sich für private Treffen

Der Inzidenzwert bei den Corona-Infektionen in der Region Hannover steigt weiter und liegt seit Sonntag über der Grenze von 35. Jetzt hat das Gesundheitsamt mitgeteilt, was sich ab Donnerstag bei den Regeln ändert.