Hannover

Die Region Hannover hat bei Neuinfektionen mit dem Coronavirus einen wichtigen Grenzwert überschritten. Für Sonnabend meldete das Landesgesundheitsamt in Hannover 52,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Für die rund 1,15 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner der Region treten damit weitere Einschränkungen in Kraft.

Bei Treffen, Feiern und Zusammenkünften in Gaststätten sind ab sofort nur noch zehn Teilnehmer erlaubt (vorher 25). In privaten Räumen gilt, dass Personen aus höchstens zwei Haushalten anwesend sein dürfen (vorher lag die Höchstzahl bei 15 unabhängig vom Haushalt). Die Gastronomie muss ohne Ausnahme um 23 Uhr schließen.

Auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum wird kommen – also etwa auf Plätzen oder in Grünanlagen, an denen Abstands- und Hygieneregeln nicht eingehalten werden können. Laut Region Hannover wird diese Vorschrift aber voraussichtlich erst am Mittwoch in Kraft treten.

Inzidenz in ganz Niedersachsen knapp unter 50

Das Land Niedersachsen insgesamt lag am Sonnabend rechnerisch knapp unter der 50er-Inzidenz. Der Wert wurde mit 49,6 angegeben. Von Freitag auf Sonnabend wurden im Bundesland 856 bestätigte neue Infektionen gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 29.623. Durch den Tod eines Patienten stieg die Zahl der Toten auf 728.

Entscheidend für die Corona-Auflagen ist allerdings nicht die Lage im Land, sondern in den einzelnen Landkreisen oder kreisfreien Städten. Am Sonnabend lagen 14 der 45 Kreise und kreisfreien Städte über dem als kritisch erachteten Inzidenzwert von 50. Am stärksten betroffen war die Stadt Delmenhorst mit 241,1 Fällen, gerechnet auf 100.000 Einwohner in einer Woche.

