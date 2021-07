Hannover

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region Hannover im Vergleich zum Sonntag leicht gesunken – von 10,7 auf 10,5. Tatsächlich sind die Daten des RKI aber nicht verlässlich, wie das niedersächsische Sozialministerium mitteilt. Wegen technischer Schwierigkeiten habe das Landesgesundheitsamt am Sonntag keine Daten an das RKI übermitteln können, sondern erst am heutigen Montagmorgen. Die Daten werden damit erst am Dienstag in die offizielle Statistik des RKI einfließen.

Inzidenzwert liegt tatsächlich bei 12,4 und nicht bei 10,5

Laut eigenen Berechnungen des Landesgesundheitsamtes liegt die Region Hannover bei einem Inzidenzwert von 12,4, wenn alle Daten korrekt berücksichtigt worden wären. Diese Zahl sei nun an das RKI übermittelt worden, erklärte Oliver Grimm, Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums. Da ein aktueller Indzidenzwert aber erst wieder am Dienstag vom RKI veröffentlicht wird, stand am Montag weiterhin der Wert von 10,5 auf der RKI-Internetseite. Die Region Hannover, für deren Statistik die RKI-Daten maßgeblich sind, meldete am Montag daher ebenfalls die 10,5 als aktuellen Inzidenzwert.

Für die Region Hannover sind die Zahlen gerade entscheidend: In den vergangenen Tagen ist der Inzidenzwert kontinuierlich gestiegen, sodass eine Verschärfung der Corona-Auflagen droht. Die Landesverordnung sieht vor, dass die Corona-Auflagen verschärft werden müssen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Kalendertagen über 10 liegt.

In der Region Hannover lag der Wert am Montag den zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert. Am Sonntag hatte das RKI hier einen Wert von 10,7 angegeben. Am Sonnabend lag der Inzidenzwert bei genau 10; er wird daher noch nicht für mögliche Verschärfungen mitgerechnet. Weil in der RKI-Statistik vom Dienstag nun die Infektionszahlen von zwei Tagen berücksichtigt werden müssen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Sieben-Tage-Inzidenz erneut über 10 liegt – und damit den dritten Tag in Folge.

Private Treffen nur noch mit zehn Personen

Die drohenden Verschärfungen könnten ab Donnerstag gelten, zuvor muss die Region Hannover eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen. Betroffen von den Einschränkungen sind vor allem die Menschen im privaten Bereich. Künftig sind dann nur noch private Treffen mit bis zu zehn Personen erlaubt – egal ob drinnen oder draußen. Kinder unter 14 Jahren, vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt. Derzeit sind noch Treffen unter freiem Himmel mit bis zu 50 Menschen erlaubt, in geschlossenen Räumen mit bis zu 25 Menschen. Kinder unter 14 Jahren und vollständig Geimpfte sowie Genesene werden nicht mitgezählt. Bei privaten Feiern dürfen derzeit sogar noch mehr Menschen eingeladen werden, wenn alle Erwachsenen einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Bei einer Verschärfung der Auflagen müssen auch Clubs, Bars und Discotheken mit Einschränkungen rechnen: Sie dürfen zwar weiterhin öffnen, müssten die Zahl ihrer Gäste aber auf 50 Prozent der Kapazität beschränken. Außerdem gilt dann wieder die Maskenpflicht.

Von Von Juliane Kaune und Stefan Knopf