Hannover

Geöffnete Biergärten, mehr Kontakte, keine nächtliche Ausgangssperre: Viele Menschen hatten nach dem Rückgang des Inzidenzwerts in der Region Hannover am Donnerstag, 6. Mai, auf knapp unter 100 auf Lockerungen der Corona-Beschränkungen gehofft. Daraus wird aber erst einmal nichts. Denn am Freitag, 7. Mai, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bereits wieder bei 112,2, am Sonnabend dann bei 104,9. Der relativ niedrige Wert vom Donnerstag beruht offenbar auf einem Meldefehler.

Lockerungen sind erst einmal vom Tisch

Lockerungen in der Region Hannover sind damit erst einmal vom Tisch. Denn nach dem Infektionsschutzgesetz muss der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 bleiben. Zu Werktagen gehören Sonnabende, aber keine Sonn- und Feiertage. Am sechsten Tag könnte dann die Region feststellen, dass sie keine Hochinzidenzkommune mehr ist. Am siebten Tag würden Lockerungen in Kraft treten, erläutert Regionssprecher Christoph Borschel.

Konkret heißt das: Sollte der Inzidenzwert am Montag wieder unter die Marke von 100 fallen, müsste er bis einschließlich kommenden Sonnabend jeden Tag unter 100 bleiben. Der Feiertag am kommenden Donnerstag (Christi Himmelfahrt) zählt nämlich nicht mit. Dann könnte die Region theoretisch am Sonntag oder Montag, 16. oder 17. Mai, offiziell melden, dass sie keine Hochinzidenzkommune mehr ist. Lockerungen könnten dementsprechend frühestens am Montag oder Dienstag in einer Woche (18. oder 19. Mai) inkraft treten. Trotz dieser nicht unkomplizierten Rechnung lässt sich als Faustregel merken: Wenn die Inzidenz in Hannover unter 100 fällt, dürfte es rund eine Woche dauern, bis Lockerungen eintreten können.

Fehler bei der Erfassung oder Weitergabe der Daten

Der relativ niedrige Wert vom Donnerstag stimmte im Übrigen nicht mit der Realität überein. Auch an diesem Tag hätte die Sieben-Tage-Inzidenz eigentlich über 100 liegen müssen. Allerdings muss bei der Weitergabe der Werte aus der Region ein Fehler passiert sein. Die Region jedenfalls habe die Daten ordnungsgemäß an das Landesgesundheitsamt gemeldet, von dort werden sie dann an das Robert Koch Institut (RKI) in Berlin weitergegeben. Relevant sind nur die von dort gemeldeten Inzidenzwerte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings wurden am Mittwoch, beim RKI nur 21 Fälle aus der Region Hannover registriert. Auf dieser Grundlage wurde dann der niedrige Inzidenzwert für die Region Hannover ermittelt. Später registrierte das RKI für den Mittwoch 245 zusätzliche Corona-Fälle. „Wir wissen nicht, wie es dazu kommen konnte“, sagt Regionssprecher Borschel.

Fehler passiert häufiger

Offenbar kommt es häufiger vor, dass beim RKI die neusten Zahlen noch nicht eingerechnet sind, die Zahl der Neuinfektionen vom gleichen Tag der Vorwoche aber schon gestrichen sind. Deshalb kann es auch zu stark schwankenden Werten kommen, wenn an einem Tag in der Statistik viele neue Corona-Fälle kommen, die dann erst am nächsten Tag hinzugerechnet werden.

Von Mathias Klein