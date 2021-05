Hannover

Auch am Sonnabend liegt der Inzidenzwert in der Region Hannover unter 100 – am vierten Tag in Folge. Das Robert-Koch-Institut in Berlin meldete für die Region eine Sieben-Tage-Inzidenz von 71,5. Kommt es jetzt zu Lockerungen unter anderem mit einer Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre und geöffneten Biergärten und Restaurantterrassen? Das wäre ab einem Wert unter 100 möglich.

Inzidenz in der Region Hannover muss an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegen

Allerdings muss nach dem Bundesinfektionsschutzgesetz der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen stabil unter 100 bleiben. Zu Werktagen gehören Sonnabende, aber keine Sonn- und Feiertage. Am sechsten Tag könnte die Region dann feststellen, dass sie keine Hochinzidenzkommune mehr ist. Am siebten Tag würden die Lockerungen dann nach Angaben eines Regionssprechers in Kraft treten.

Frühestens am Donnerstag könnte die Ausgangssperre fallen

Konkret heißt das derzeit: Frühestens am Donnerstag kommender Woche könnten Lockerungen in Kraft treten. Die derzeitige Zählung der Tage beginnt am Mittwoch, 12. Mai. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 108,8 gelegen, am Mittwoch rutschte die Inzidenz auf 92,2. Donnerstag war Christi Himmelfahrt, der Tag zählt also nicht mit. Auch der Sonntag zählt nicht.

Wenn der Wert kontinuierlich unter 100 bleibt, wäre am kommenden Dienstag (18. Mai) der Tag, an dem die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 geblieben wäre. Am Mittwoch könnte dann die Region feststellen, keine Hochinzidenzkommune mehr zu sein, am Donnerstag könnte es dann Erleichterungen geben. Pünktlich zum Pfingstwochenende könnten dann Biergärten öffnen, Einkaufen wäre ohne Termin möglich, die Testpflicht gilt dann jedoch weiterhin.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Niedrige Inzidenz in der Region Hannover wegen Feiertag?

Wenn allerdings einmal der Wert wieder auf über 100 steigt, wird wieder von vorn gezählt, und Lockerungen verschieben sich entsprechend. Erfahrungsgemäß fällt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz nach Feiertagen und Wochenenden etwas niedriger aus. Das hängt teils mit verzögerten Meldewegen zusammen.

Von Mathias Klein