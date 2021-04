Hannover

Der vom Robert-Koch-Institut (RKI) für die Region Hannover angegebene maßgebliche Corona-Inzidenzwert lag am Dienstag bei 155 und damit bei einer für den Handel kritischen Marke. Die City-Gemeinschaft in Hannover sieht das vorerst gelassen. „Aktuell bereitet uns das keine Sorgen“, sagt Geschäftsführer Martin Prenzler.

Seit Montag dürfen die Geschäfte nach längerer Pause wieder unter Auflagen zum sogenannten Click & Meet öffnen, also Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung vor Ort beraten und bedienen. Laut Bundesinfektionsschutzgesetz fällt das flach, wenn der Inzidenzwert in einer Stadt, einem Landkreis oder eben in der Region an drei aufeinander folgenden Tagen über 150 liegt. „Sollte das eintreten, haben wir zwei weitere Tage, bis wir schließen müssen. Die Geschäfte bleiben also mindestens bis einschließlich Freitag geöffnet“, erläutert Prenzler.

Kein Ansturm in der City

„Die Entwicklung bei den Inzidenzwerten kann keiner vorhersagen; das war und ist den Händlern bewusst“, sagt Prenzler. Zunächst einmal sei es Balsam für die Seelen, überhaupt wieder Kunden in die Geschäfte lassen zu dürfen. Der Andrang sei nicht so groß, dass die City aus allen Nähten platze. „Aber wer kommt, will nicht nur gucken, sondern auch einkaufen“, betont der Geschäftsführer.

Lesen Sie auch: So lief der erste Click-And-Meet-Tag in Hannovers City

Am Montag hatte der RKI-Wert bei 141 gelegen, ist also binnen 24 Stunden um 14 Punkte gestiegen. Derartige Sprünge nach oben wie unten hatte es nach Wochenenden in der Vergangenheit schon häufiger gegeben, weil Meldedaten dann verzögert bei den Behörden eingehen. Ebenfalls nicht ungewöhnlich sind Schwankungen innerhalb der einzelnen Regionskommunen. Am Dienstag verbuchte Ronnenberg mit 224,7 den Höchstwert; Pattensen mit 86,5 die niedrigste Marke. Für die Stadt Hannover lag sie bei 168,4. Entscheidend für die gesetzlichen Corona-Regelungen ist aber ausschließlich diejenige für die gesamte Region.

Von Bernd Haase