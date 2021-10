Hannover

In der Region Hannover werden die Corona-Regeln von Sonnabend an gelockert. Der Grund: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt wieder stabil unter 50. Erstmals war die Inzidenz am Sonnabend, 9. Oktober, unter den Grenzwert gerutscht. Für den heutigen Donnerstag hat das Robert-Koch-Institut einen Wert von 43,7 für die Region ermittelt. Damit liegt die Inzidenz am fünften Werktag in Folge unter dem Schwellenwert von 50 – die Voraussetzung dafür, dass die Auflagen wieder gelockert werden können. Erleichterungen gibt es zum Beispiel beim Friseurbesuch oder im Fitnessstudio. Dort fallen die 3-G-Regeln weg.

„Am Freitag erlässt die Region eine neue Allgemeinverfügung, die dann von Sonnabend an in Kraft ist“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Die Region appelliert allerdings an Gastronomiebetriebe und Dienstleister, sich auch weiterhin an die 3-G-Regel zu halten, auch wenn diese nicht mehr zwingend vorgeschrieben ist.

Das sind die Änderungen:

Bislang gilt beim Sport in geschlossenen Räumen, in Fitnessstudios, Kletterhallen, Schwimmbädern, Saunen und ähnlichen Einrichtungen grundsätzlich die 3-G-Regel – es sei denn, der Betreiber selbst setzt schärfere Regeln fest, wie zum Beispiel 2 G. Ab Sonnabend gibt es für Sport in geschlossenen Räumen keine Beschränkungen mehr, lediglich eine Kontakterfassung in Bädern.

Auch Restaurantbesucher können ab Sonnabend ohne 3-G-Auflagen zum Essen gehen, die Erfassung der Kontaktdaten bleibt aber erhalten. In Hotels fällt der Testnachweis für Ungeimpfte weg.

Erleichterungen kommen auch für die sogenannten körpernahen Dienstleistungen wie beim Friseur und in Kosmetiksalons. Dort gilt noch eine 3-G-Pflicht, ab Sonnabend reichen dort Masken und die Kontaktdatenerfassung.

Einfacher wird es zudem für private Feiern: Es gibt dann keine Beschränkungen mehr. Allerdings müssen die Kontaktdaten erfasst werden, wenn mehr als 25 Personen in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Das Land empfiehlt aber für private Zusammenkünfte weiterhin die 3-G-Regel.

Keine Änderungen für Diskotheken

Bei Großveranstaltungen und Sitzungen gilt bislang die 3-G-Regel, wenn mehr als 25 Menschen in geschlossenen Räumen zusammenkommen. Ab Sonnabend ist die 3-G-Regel erst ab 1000 Teilnehmern verpflichtend. Ab 25 Teilnehmern müssen die Kontaktdaten erfasst werden. Wenn die 2-G-Regel gilt, gibt es keinen Mindestabstand und keine Maskenpflicht.

In Diskotheken bleibt alles wie bisher: 3 G, Masken bis zum Sitzplatz, Kontaktdatenerfassung, maximale Auslastung von 50 Prozent. Wenn eine Diskothek mit 2 G öffnet, sind weder Masken noch Abstandsregeln nötig.

Das alles gilt für die Region Hannover. Wer in den Herbstferien in einem anderen Landkreis in Niedersachsen oder in einem anderen Bundesland Urlaub macht, muss sich möglicherweise auf andere Regeln einstellen. Am besten erkundigt man sich beim Vermieter oder beim Reiseveranstalter.

