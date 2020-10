Inzidenzwert der Region bleibt vorerst unter 50 – was kann sich am Wochenende ändern?

Hannover

Der Wert für die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz für Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern ist nach Angaben der Region Hannover auch am Freitag unter der Marke von 50 geblieben, bei der laut jüngster Corona-Verordnung des Landes weitere Maßnahmen fällig werden. Sie beträgt nun 49,5. Am Donnerstag hatte der Wert für Hannover und sein Umland noch bei 45,7 gelegen.

Weitere Beschränkungen am Wochenende möglich

Weil am Freitag die neuen Corona-Regelungen des Landes in Kraft getreten sind, besteht in der Region nun über bereits bekannte Vorschriften wie die Maskenpflicht in Gebäuden die Sperrstunde für die Gastronomie von 23 Uhr bis 6 Uhr. Änderungen können sich aber bereits am Wochenende ergeben.

Sollte der Inzidenzwert am Sonnabend oder am Sonntag über 50 klettern, würden automatisch weitere Regelungen des Landes greifen. Dies bedeutet eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum, also etwa auf Plätzen oder in Grünanlagen. Bei Treffen, Feiern und Zusammenkünften in Gaststätten wären nur noch zehn Teilnehmer erlaubt (derzeit 25). In privaten Räumen würde die Regel greifen, dass Personen aus höchstens zwei Haushalten anwesend sein dürfen (derzeit liegt die Höchstzahl bei 15 unabhängig vom Haushalt). Ausnahmen bleiben religiöse Feiern, wenn Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden können.

Fußball: 9800 dürfen ins Stadion

Das Land schreibt auch vor, dass bei kulturellen Veranstaltungen bei einem Inzidenzwert von 50 und mehr nur noch höchstens 100 Besucher anwesend sein dürfen. Bisher liegt die Obergrenze bei 500. Ausnehmen von dieser Regel gibt es, wenn Veranstalter ein behördlich genehmigtes Hygienekonzept haben. An der Regelung für das Fußballspiel zwischen Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf ändert sich laut Region in keinem Fall etwas. 9800 Besucher dürfen ins Stadion.

Wennigsen und Ronnenberg waren am Freitag die ersten Kommunen in der Region mit dreistelligen Inzidenzwerten; Uetze blieb knapp unter dieser Grenze. Die niedrigsten Werte wurden für Isernhagen (16,2), Pattensen (20,1) und Seelze (22,7) verbucht. Die Stadt Hannover lag mit 51,7 im Mittelfeld.

