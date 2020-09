Antje Guschall ist hauptberuflich Flugbegleiterin – und seit Kurzem Ladenbesitzerin in Isernhagen-Süd. In ihrem Geschäft Ross & Reiter in Isernhagen-Süd verkauft die 38-Jährige alles rund ums Pferd – und füllt damit eine Lücke im Osten Hannovers.