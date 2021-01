Hannover

Der digitale Unterricht für Millionen von Schülern scheint nach erheblichen Schwierigkeiten wieder besser zu funktionieren. Die Schulplattform Iserv, die deutschlandweit 4500 Schulen für Online-Unterricht nutzen, hat am Mittwochmorgen weniger Probleme bereitet – von Ausnahmen abgesehen. „Ein bisschen schneller könnte das System schon laufen“, sagt eine Lehrerin der IGS Langenhagen.

2,5 Millionen Teilnehmer von Videokonferenzen

Das Braunschweiger Unternehmen IServ betont, dass das System nicht mehr überlastet sei. „Wenn es bei Videokonferenzen irgendwo hakt, dann liegt das an veralteten Schulservern“, sagt Unternehmenssprecher Frank Vollmer. Haben Schulserver vier bis fünf Jahre auf dem Buckel, dann reichten sie nicht mehr aus, um aktuelle Datenmengen zu verarbeiten. „Wir hatten gestern in der Spitze 2,5 Millionen Teilnehmer von Videokonferenzen“, sagt Vollmer. Das sei ein neuer Rekord. Die Server von IServ seien aber nur zur Hälfte ausgelastet gewesen, es gebe also seitens des Unternehmens genug Kapazitäten.

„Flaschenhals-Effekt“ am Montag

Das war am Montagmorgen noch anders. Videokonferenzen über Iserv waren nicht mehr möglich, Millionen Schüler saßen zum Schulstart nach den Weihnachtsferien vor leeren Bildschirmen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die meisten Schüler zu Hause bleiben, der Unterricht sollte online laufen – doch Fehlanzeige. Vollmer spricht von einem Flaschenhals-Effekt, der am Montag eingetreten sei. „Unsere neuen Server konnten wir zuvor nie unter Volllast testen“, sagt er.

Einzelne Beschwerden über IServ gab es aber auch am Mittwoch.

Auch andere Nutzer beschwerten sich bei Twitter, dass die Software nicht richtige funktioniere.

Von Andreas Schinkel