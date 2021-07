Hannover

Die Pläne des Kölner Moscheevereins Islamischer Kulturzentren (VIKZ), an der Gerberstraße ein Schülerwohnheim nur für muslimische Jungen zu bauen, haben ein vielfältiges Echo ausgelöst. „Wir werden das Projekt kritisch beobachten“, sagt die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, Cornelia Kupsch (CDU).

VIKZ-Neubau in der Gerberstraße: Viele Fragen

Irritationen gibt es nicht nur darüber, dass ausschließlich Jungen in dem Neubau Nach- und Lebenshilfe erhalten sollen. Auch, dass erneut einer der wenigen erhaltenen Vorkriegsbauten im Bezirk Mitte, zu dem die Calenberger Neustadt gehört, abgerissen werden soll, hat Verärgerung bei Lesern ausgelöst.

Der Altbau mit der einst reich verzierten Fassade gehört heute zur türkisch-sunnitischen Fatih-Camii-Moschee, die ihren Sitz im Hinterhof hat. Seit 1979 ist die Moscheegemeinde dort ansässig. Ursprünglich war das 1898 erbaute Gebäude Teil des weitläufigen Gastronomie- und Vergnügungsbetriebs Königsworth. Unter den Nazis diente es als Gaukino und war in den Kriegsjahren Sitz der hannoverschen Keglervereine. In den vergangenen Jahren allerdings verfiel es zunehmend.

Nachhilfe für 12- bis 18-Jährige

Bezirksbürgermeisterin Kupsch lobt im Grundsatz die Idee, dass der Moscheeverein eine besondere Förderung von Kindern aus Zuwandererfamilien organisieren will. Schüler zwischen 12 und 18 Jahren sollten montags bis freitags in dem modernen Neubau wohnen und Hilfe in schulischen und Integrationsfragen erhalten, in der deutschen Sprache und in islamischer Religionslehre. Solche Einrichtungen gibt es bereits zu Dutzenden überwiegend in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg.

„Die Fassadenornamentik scheint insgesamt noch im Originalzustand erhalten“, schreibt Leser Wolfram Berg. Gibt es einen Trend, historische Bauten verfallen zu lassen, um sie dann abzureißen? Quelle: Samantha Franson

Überall aber wird auch Skepsis laut, die teils bis in die Bundespolitik reicht. „Wir wollen Jungen und Mädchen gleichberechtigt eine gute Ausbildung zukommen lassen“, sagt Kupsch, und fragt: „Ist es nicht auch für Mädchen wichtig, den Koran kennenzulernen?“ Bilingualer Unterricht sei sehr sinnvoll, die Trennung der Geschlechter hingegen zeuge nicht von gleichberechtigter Teilhabe. „Wir wissen auch gar nicht, wo die Lehrkräfte ausgebildet werden, die dort unterrichten“, sagt Kupsch.

„Verstößt gegen Gleichberechtigung“

Auch Jens Böning von der konservativen Wählergemeinschaft „Die Hannoveraner“ findet es „höchst bedenklich“, dass „ein höchst umstrittener ultrakonservativer Islamverein ein Schülerwohnheim ausschließlich für muslimische Jungen“ errichten wolle. Wenn Mädchen und nichtmuslimische Jungen nicht willkommen seien, verstoße das gegen die Gleichberechtigung. Die Stadt müsse „alles in ihren Möglichkeiten stehende versuchen, um dieses Wohnheim zu verhindern“.

Trend zum Verfallenlassen?

In Leserzuschriften äußert sich vielfach auch Kritik am Abriss des Gebäudes, das wegen einiger Kriegsschäden und späteren Veränderungen nicht unter Denkmalschutz steht. Gert Heisrath etwa schreibt: „ Hier soll ein Altbau von 1898 abgerissen werden, weil einige Veränderungen vorgenommen wurden. Dieses wäre vermutlich nicht passiert, wenn man das Gebäude rechtzeitig unter Denkmalschutz gestellt hätte.“ Und Wolfram Berg schreibt: „Zwei Weltkriege hat das geschichtsträchtige Gebäude überstanden. Die Fassadenornamentik scheint insgesamt noch im Originalzustand erhalten.“ Es scheine „einen Trend zu geben, historische Gebäude verkommen zu lassen, um sie dann abzureißen für einen profitablen Neubau.“ Er verweist etwa auf den Köritzhof in Groß-Buchholz und das Gasthaus Wichmann in Döhren.

Lesen Sie auch: Das sind die Pläne des VIKZ für die Gerberstraße

Auch die Fokussierung nur auf Jungen stößt auf Skepsis. Sina Uzgör schreibt: „Ich bin in Hannover aufgewachsen und lebe in einer muslimischen Familie. Wir sind sehr offen und liberal erzogen. Heute lese ich, dass der Islamverein nur für Jungen ein Wohnhaus errichten will. Warum gibt es keinen Aufschrei weil hier nur Jungen aufgenommen werden? Das ist doch eine Diskriminierung gegenüber jungen Frauen, die Musliminnen sind.“

Demnächst Thema in der Politik

Bezirksbürgermeisterin Kupsch will das Thema in einer der nächsten Sitzungen des Stadtteilgremiums aufgreifen.

Von Conrad von Meding